"อ.เฉลิมชัย" เดือด! โวยถูกโยงการเมือง ปัดไม่รู้เรื่องด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ยันไม่เคยยุ่ง

'อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์' ศิลปินแห่งชาติผู้สร้างวัดร่องขุ่น ถึงกับเดือด หลังมีคนนำคลิปตนไปตัดต่อจนเกิดความเข้าใจผิดว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งไม่รู้เรื่องการเมือง ไม่เคยยุ่งเรื่องเปิดหรือปิดด่าน
จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย โดยคลิปดังกล่าวได้มีการตัดต่อให้ดูเหมือนว่า อ.เฉลิมชัย กำลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ที่เตรียมจะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมตั้งคำถามว่า “เข้ามาไม่กี่วันก็จะเปิดด่าน ไม่เห็นหัวประชาชนและทหารที่เสียสละบ้างเลยหรือ” ทำให้เกิดการส่งต่อและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) ได้มีคลิปวิดีโอของ อ.เฉลิมชัย เผยแพร่อีกครั้ง โดยในคลิปนี้ อ.เฉลิมชัย แสดงความไม่พอใจและหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด โดยกล่าวว่าเขาถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองในประเด็นการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
อ.เฉลิมชัย ยืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ทราบเรื่องการเปิดหรือปิดด่านชายแดน โดยกล่าวว่า “ผมโดนเอาไปด่า ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผมไม่เคยยุ่งเรื่องการเมือง” การออกมาปฏิเสธในครั้งนี้ของ อ.เฉลิมชัย เกิดขึ้นหลังจากที่คลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อได้ถูกเผยแพร่และทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง