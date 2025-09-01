(คลิป)“อ.เฉลิมชัย” ถึงกับลั่น..เจ็บใจฉิ..หาย! โดนพระหลอก ขอยึดพระธรรมไม่สนพระสงฆ์แล้ว

เชียงราย - “อาจารย์เฉลิมชัย” เหลืออด ถึงกับลั่น..เจ็บใจฉิ..หาย ทั้งที่เชื่อตัวเองโดนหลอกยากยังถูกพระหลอกจนได้ เปิดใจบอกแม้พระดีมีเยอะแต่เราหาไม่เจอ จากนี้ไปขอยึดพระธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่สนพระสงฆ์แล้ว
วันนี้ (1 ก.ย.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาว จ.เชียงราย ได้ออกมาเผยแพร่คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กของลูกศิษย์ว่าขณะที่มีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ก็มีพระมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่มากเช่นกัน จนสร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจของชาวพุทธมาก แม้แต่ตนก็ยังถูกพระสงฆ์บางรูปหลอกลวงเอาด้วย
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้ฝนตก ตนอยากพูดเรื่องที่อยากพูดมากคือเรื่องพระสงฆ์..พระสงฆ์นี่ไม่ดีซึ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด แต่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ได้ ทุกวันนี้ตั้งแต่ตนเกิดมาก็เห็นพระที่ไม่ดีมาโดยตลอด แต่จำนวนก็มีน้อยหรือไม่มากอย่างที่เราเห็น และพระที่ดีก็มีเยอะเพียงแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นเอง
ขณะที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นที่สุด และพระองค์บอกให้รักษาธรรมะไม่ใช่ยึดติดกับตัวบุคคล กรณีพระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเรา โดยมีศีลต่างๆ แต่พระสงฆ์อย่างว่าบวชเข้ามาเพื่อทำมาหากินก็มีเยอะมากสร้างความทุกข์ใหญ่ให้ชาวพุทธที่คาดหวังเอาไว้
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวอีกว่าตนเป็นคนถูกหลอกยาก แต่ครั้งนี้ก็ยังถูกพระสงฆ์หลอก ทำให้แ..งเจ็บใจ เจ็บใจฉิ...หาย แต่ตนก็ไม่เคยเสื่อมศรัทธาหรือเลิกนับถือศาสนาพุทธ เพราะเชื่อในธรรมะของพระพุทธเจ้า ทุกวันนี้ตนดีเพราะรักษาธรรมะ ไม่ได้ไปเชื่อในสงฆ์
ถามว่าศรัทธาในสงฆ์ไหม ต้องขอบอกว่าตนเลือก แต่ขนาดตนเลือกแล้วยังพลาดเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ เปรียบเสมือนครูที่ไม่ดีมีจำนวนนิดหน่อยก็ถึงขั้นไม่ส่งลูกไปเรียนนั้นไม่ได้ หรือหมอจำนวนนิดหน่อยที่พลาด เราจะไม่ไปรักษาโรคหรือเข้าโรงพยาบาลเลยหรือ เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นอย่าไปสนใจบุคคลแต่ให้สนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าสำคัญที่สุดและเป็นที่พึ่งที่สุดยอดที่สุด