เชียงรายเคานต์ดาวน์หอนาฬิกาฯ สุดงดงาม วันแรกปีใหม่ตักบาตร-สักการะ 9 พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล

เชียงราย - นครเชียงรายจัดยิ่งใหญ่เคานต์ดาวน์ปี 2569 ณ หอนาฬิกาฯ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด ให้ประชาชนได้กราบสักการะและตักบาตรพระสงฆ์ 94 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ระหว่างคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2568-วันที่ 1 ม.ค. 2569 นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันนับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2569 หรือเคานต์ดาวน์ ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระกียรติ นครเชียงราย ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งศรัทธา พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจ”
ซึ่งพบว่ามีผู้ไปร่วมนับถอยหลังเป็นจำนวนมาก และก่อนถึงเวลาปีใหม่มีการจัดแสดงต่างๆ การชมผลงานพุทธศิลป์ของหอนาฬิกาซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ที่มีการเปลี่ยนสีสันประกอบดนตรีในทุกต้นชั่วโมงในเวลาค่ำคืน ซึ่งตลอดกิจกรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กระทั่งเมื่อถึงเวลา 00.01 น. วันที่ 1 ม.ค. 2569 ทั้งหมดได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและจุดพลุขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่ปีใหม่อย่างเต็มตัว
จากนั้นในช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ของวันปีใหม่ นายวันชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 94 รูป และอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัดใน อ.เมืองเชียงราย ประดิษฐานบนราชรถบุษบกศิลปะล้านนา 9 คัน ออกมาให้ผู้คนได้กราบสักการะตั้งแต่แยกสุริวงศ์บนถนนธนาลัยไปจนถึงสี่แยกศาล จ.เชียงราย (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงปี 2569 ต่อไป