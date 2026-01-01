ท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่สุดสวย โคมลอย-พลุ นับหมื่นฉลองสู่ปีใหม่ 2569

เชียงใหม่-Chiangmai CAD จัดยิ่งใหญ่เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2569 ที่แม่ออน แสงแห่งศรัทธา 730 ปีเมืองเชียงใหม่สว่างไสวเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืน โคมไฟและพลุ นับหมื่นดวงถูกปล่อยเพื่อลอยเคราะห์ให้เริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ตามความเชื่อล้านนา
ระหว่างคืนวันที่ 31 ธ.ค.2568 ถึงวันที 1 ม.ค.2569 นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังสู่ปีใหม่หรือเคาท์ดาวน์สู่ปี 2569 ที่ The CAD Cultural Center Lanna ตั้งอยู่ อ.แม่อาอน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีการจัดงาน Chiangmai CAD Countdown New Year 2026 ภายใต้แนวคิด "Light of Faith 730 Years glory of Lanna" หรือ "แสงแห่งศรัทธา 730 ปี ความรุ่งโรจน์แห่งล้านนา" ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมก่อนจะถึงช่วงเวลาแรกของปีใหม่ 2569 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
กระทั่งเมื่อถึงเวลาใกล้ 00.01 น.วันที่ 1 ม.ค.2569 บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ร่วมกันปล่อมโคมไฟเป็นจำนวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้า ตามความเชื่อของชาวภาคเหนือล้านนาว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีไม่งามหรือลอยเคราะห์ที่มีตลอดปีที่ผ่านมาให้ผ่านพ้นไป รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งทำให้บรรยากาศของท้องฟ้าในยามค่ำคืนเหนือ อ.แม่ออน สว่างไสวไปด้วยแสงจากโคมไฟ กระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาแรกของปีใหม่ได้มีการจุดพลุนับหมื่นลูกจนท้องฟ้ามีหลากหลายสีสันอย่างสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นอย่างมาก
นอกจากที่ อ.แม่ออน แล้วหน่วยงานต่างๆ ยังได้จัดงานนับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2569 ในหลายพื้นที่ โดยนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังจุดชมวิวบนดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อชมทิวทัศน์จากมุมสูงบนดอยสุเทพ รวมทั้งชมแสงจากพลุและโคมลอยที่ลอยสว่างไสวบนท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ในยามค่ำคืนอีกด้วย.