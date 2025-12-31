xs
“โปรจีน” พร้อมลุยต่อปี 2026 รีวิวปี 2025 สุข ทุกข์ สนุก ครบรส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวหมายเลข 1 ของโลก คนปัจจุบัน ซึ่งสร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงในปี 2025 ออกมาโพสต์รีวิวตัวเองในปี 2025 ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ และเป็นส่วนสำคัญผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จตลอดปีที่ผ่านมา

“โปรจีน” หรือ ”จีโน่” โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่า

“จะสิ้นปีแล้วนะทุกคน... ถ้าให้ recap ปีนี้ ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจาก " ขอบคุณ "

ขอบคุณทุกๆรอยยิ้ม ความสุข ขอบคุณทุกๆน้ำตากับความดีใจ และ เสียใจขอบคุณทุกๆบทเรียน ประสบการณ์ และ การผจญภัยขอบคุณทุกๆมิตรภาพระหว่างทาง

ขอบคุณที่ให้ได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้ขอบคุณที่มีคนรอบข้าง ครอบครัว และ ทีม ที่ดีอยู่ข้างกายขอบคุณตัวเองในทุกๆวัน

ใกล้จะหมดไปอีกปีแล้ว ปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้ ไม่มีใครรู้เลยว่าจะออกมาในรูปแบบไหน แต่จีนขอให้ทุกคนได้พบเจอสิ่งดีๆ แต่สิ่งไม่ดียังไงก็เจอ แต่เจอแล้วขอให้ทุกคนอยู่กับมันได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ ความทุกข์มีได้แต่ขอให้น้อยกว่าสุข

สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคำอวยพรก็ดูอินดี้ตามเจ้าของโพสต์ แต่ สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ ถึงเวลาซ้อมและลุยกันต้อออออออ
