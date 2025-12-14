รองโฆษก ตร.ปฏิเสธ ข่าวทหารรับจ้าง-อาวุธครบมือในเกาะพะงันช่วยกัมพูชารบไทยไม่เป็นความจริง ขณะ ตม.ยกระดับ ตรวจเข้มต่างชาติเข้าไทย ป้องจารกรรม-สายลับ-ก่อเหตุไม่สงบ

รองโฆษก ตร. ปฏิเสธข่าวทหารรับจ้าง-อาวุธครบมือในเกาะพะงันช่วยกัมพูชารบไทยไม่เป็นความจริง ขณะ ตม.ยกระดับ ตรวจเข้มต่างชาติเข้าไทย ป้องจารกรรม-สายลับ-ก่อเหตุไม่สงบ ด้าน ผอ.การท่องเที่ยวฯ ย้ำปมชายแดนไม่กระทบนักท่องเที่ยวเข้าไทยต่อเนื่อง ช่วงไฮซีซัน
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. ชี้แจงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข้อมูลมีทหารรับจ้าง พร้อมอาวุธ เข้ามาที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยทางตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยืนยันไม่เป็นความจริง เรื่องนี้ได้ดำเนินคดีต่อผู้ส่งต่อข่าวปลอมดังกล่าวตามความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
ขอเรียนพี่น้องประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรใช้วิจารณญาณ ควรฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและงดการส่งต่อข้อมูล ทั้งนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้ยกระดับการคัดกรองชาวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย โดยใช้กำลังพล 100% ในการตรวจ เพื่อให้ประชาชนสบายใจ เราจะป้องกันบุคคลที่ไม่หวังดีอาจจะแฝงตัวเข้ามาเป็นสายลับหรือจารกรรมก่อเหตุความไม่สงบในประเทศไทย เราจะยกระดับอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยัน ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานแนวหน้าและพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง เราจะทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศไทย
ด้าน นายชาคริต ปิตานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่ไฮซีซัน เรื่องคริสต์มาส และเคานต์ดาวน์ปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องกว่า 30 ล้านคน ซึ่งสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเล็กน้อย ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยสวยงามและสถานที่น่าท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ขอยืนยันและให้ความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็วนี้