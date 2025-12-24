"ดอยสุเทพ"ชมพูสะพรั่ง! "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" บานแล้ว90% คาดงดงามเต็มที่ตลอดช่วงปีใหม่พร้อมรับ นทท.

เชียงใหม่ – “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” บนดอยสุเทพ เชียงใหม่ เบ่งบานเต็มที่เกือบ 100% แล้ว คาดนักท่องเที่ยวแห่ชื่นชมความสวยงามกันอย่างคึกคักตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เตรียมพร้อมมาตรการเข้มอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
วันนี้(24 ธ.ค.68) รายงานข่าวแจ้งว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คึกคักขึ้นต่อเนื่อง หลังดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย เริ่มผลิบานเต็มที่ ซึ่งล่าสุดพบว่าบานแล้วประมาณร้อยละ 90 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์ดอยปุย รวมถึงพื้นที่ขุนช่างเคี่ยน แต่งแต้มผืนป่าด้วยสีชมพูอ่อน สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวและชมความงดงามของธรรมชาติ โดยคาดว่าดอกพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ในช่วงสัปดาห์หน้าที่เป็นช่วงส่งเทศกาลท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม ก่อนจะร่วงโรยตามธรรมชาติ
ทั้งนี้คาดว่านักท่องเที่ยวในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง เพื่อชื่นชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว จุดพักรถพร้อมบริการน้ำดื่มฟรี รวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตลอดจนติดตั้งระบบเตือนภัยและจัดทีมกู้ภัยพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด