นทท.ไม่ผิดหวังท้าหนาว"ดอยอินทนนท์" เย็น6องศาฯ พร้อมเกิด"เหมยขาบ"3วันต่อเนื่อง

เชียงใหม่ – นักท่องเที่ยวไม่ขาดสายแห่ท้าหนาว “ดอยอินทนนท์” อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส พร้อมเกิด “เหมยขาบ” ต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ดอกนางพญาเสืออโคร่งบานชมพูสะพรั่งอวดความงามตามฤดูกาล
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (24ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 6 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ส่วนที่ยอดดอยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 8 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น เกาะตามยอดหญ้าจนขาวโพลนเป็นวงกว้างบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำลงเหลือเพียง 0.6องศาเซลเซียส ซึ่ง "เหมยขาบ" ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นติดต่อกัน 3 วันรวด และนับเป็นครั้งที่ 16 แล้ว นับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
ทั้งนี้พบว่าแม้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งการเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และการชมต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย เริ่มออกดอกบานชมพูสะพรั่งแล้ว โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,698 คน เป็นคนไทย 2,764 คน ชาวต่างชาติ 1,934 คน และยานพาหนะ 1,172 คัน โดยทางอุทยานฯ ได้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนเป็นทางโค้งคดเคี้ยวและลาดชันขึ้นลงเขา โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีหมอกลงและถนนลื่น