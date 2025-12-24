นักวิ่งเทรลผงะ! เจอศพผู้ชายตายอยู่กลางป่าอุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย จนท.เร่งตรวจสอบ

เชียงใหม่-นักวิ่งเทรลเจอร่างชายเสียชีวิตกลางป่า เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย คาดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เร่งหาสาเหตุและตามหาญาติ
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงสายวันนี้(24 ธ.ค.68) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้รับแจ้งจากนักวิ่งเทรลว่า พบร่างผู้เสียชีวิตภายในป่าบริเวณสวนแม่ปาน เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย พร้อมด้วย ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 เชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ และแพทย์นิติเวช ได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้เสียชีวิตเป็น ชาย 1 ราย คาดว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ สภาพศพอยู่ภายในป่า ยังไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกที่เกิดเหตุ และเตรียมนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมารับทราบข้อมูลต่อไป .