จับ3หนุ่มสาวขนยาบ้า1ล้านไอซ์1กิโลฯ จ่อขึ้นรถทัวร์เชียงรายเข้ากรุง

เชียงราย - ตำรวจเมืองเชียงราย ซิวยกแก๊ง..คู่ชาย/หญิงคนเพชรบูรณ์ กับอีก 1 หนุ่มแม่สรวย เชียงราย หอบยายัดกระเป๋า ซุกเก๋งจ่อขึ้นรถทัวร์ล่องกรุง ขยายผลตามค้นบ้านเช่า เจอของกลางเพิ่ม รวมยาบ้าเบ็ดเสร็จล้านเม็ด-ไอซ์อีก
วันนี้(27 ธ.ค.68) พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พ.ต.ท.เธียรัช กัลยา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป.สภ.เมืองเชียงราย ร.ต.อ.สมศักดิ์ รวมสุข รอง สวป.ควบคุมนายพงศภัค ชาว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พิรุณพร ชาว อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และนายรชฏ ชาว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 1,000,000 เม็ด และไอซ์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จ.เชียงราย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย ตรวจตราตามรถโดยสารที่จะเดินทางจากเชียงรายไปยังภาคกลาง ละได้ตรวจพบมีรถยนต์เก๋งคันหนึ่ง พาผู้โดยสารหลายคนพร้อมกระเป๋าเดินทางจำนวน 2 ใบ ไปเทียบรถทัวร์โดยสารลักษณะมีพิรุธ
เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบกระเป๋าดังกล่าว ปรากฎว่ามีน้ำหนักมากผิดปกติและไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้โดยง่าย จึงได้เชิญนายพงศภัค และ น.ส.พิรุณพร เจ้าของกระเป๋าให้ทำการเปิดปรากฎว่าพบภายในบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 400,000 เม็ด และไอซ์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวทั้ง 2 คนและนำตัวไปสอบปากคำเพื่อขยายผลทราบว่ารถยนต์เก๋งที่ขับมาส่งมีนายรชฏเป็นผู้ขับมาและกำลังขับไปถึงบริเวณชุมชนเด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงตามไปสกัดเอาไว้
พร้อมกันนั้น ได้คุมตัวนายรชฎไปตรวจค้นที่บ้านเช่าในเขต ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย พบยาบ้าเพิ่มเติม อีกประมาณ 600,000 เม็ด จึงนำตัวทั้ง 3 คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ขนของกลางมาจากชาแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย.