"อ.เฉลิมชัย" ออกหน้าเบรควุ่น รก.เจ้าอาวาสฯ เชียงราย ทุบผลงานศิลปินหวิดหมดวัด

เชียงราย-เกือบไม่เหลือ อ.เฉลิมชัย นำศิลปินแห่งชาติและอดีตนายกสมาคมขัวศิลปะ ออกโรงเบรควัดดังนางแลยุติทำลายผลงานศิลปะในวัด หลังทุบทิ้งหวังขยายพื้นที่ รักษาการเจ้าอาวาสชี้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ยังคงเหลือศิลปะอีกเพียบเชิญผู้คนไปชม
วันนี้ (26 ธ.ค.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาว จ.เชียงราย ได้เผยแพร่คลิปช่วงเข้ามืดผ่านทางเฟซบุ๊กของลูกศิษย์ใกล้ชิด โดยมีเนื้อหาว่าผลงานศิลปะที่ก่อสร้างภายในวัดป่าอ้อร่มเย็น ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ถูกทุบเสียหายโดยครั้งแรกอาจารย์เฉลิมชัยคิดว่าได้ถูกทุบไปท้้งหมดแล้วทั้งที่อยู่ในและภายนอกพระอุโบสถ แต่เมื่อเดินทางไปเยือนเพื่อจะยับยั้งตั้งแต่เช้ามืดก็พบว่าได้ถูกทำลายท้้งไปเพียงบางส่วนและยังคงเหลือผลงานทางศิลปะให้ได้ชมอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อสอบถามทางวัดพบมีรักษาการเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ดูแลวัดอยู่ก็ทราบว่ากระทำลงไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพียงเพื่อต้องการขยายพื้นที่วัดให้กว้างขึ้นเท่านั้น
อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่ายืนยันว่ายังคงเหลือผลงานทางศิลปะให้ได้ชมอยู่เพราะไปห้ามได้ทัน เมื่อสอบถามรักษาการเจ้าอาวาสก็ทราบว่ากระทำลงไปโดยไม่ได้ปรึกษากับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเอาไว้ภายในวัดคืออาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2567-2568 สาชาปั้นเซรามิก ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ และอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อดีตนายกสมาคมขัวศิลปะ โดยศิลปินทั้ง 2 ท่าน ได้เคยสร้างสรรค์ผลงานไว้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย แต่หลังจากวัดต้องการขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นจึงคิดการเร็วเกินไปโดยลืมเรื่องความงามของศิลปะและคิดอีกว่าจะทุบออกเสียก่อนแล้วค่อยไปแจ้งอาจารย์ทั้ง 2 ท่านให้ไปสร้างใหม่อีกครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัยจึงได้หารือกับทั้งรักษาการเจ้าอาวาสและอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน เพื่อพัฒนาฟื้นฟูผลงานทางศิลปะโดยทางวัดขอยกเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาว่าหากยังมีอยู่ในวัดใดก็ขอให้อย่าทุบทำลายท้้งและให้ปรึกษาหารือกับศิลปินที่เป็นเจ้าของผลงานก่อนโดยเฉพาะการที่ศิลปินยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้เมื่อได้ข้อยุติแล้วอาจารย์เฉลิมชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจไปชมความงดงามกันได้ที่วัดป่าอ้อร่มเย็นได้
รายงานข่าวแจ้งว่าอาจารย์สมลักษณ์และอาจารย์ทรงเดชได้เข้าไปสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะภายในวัดป่าอ้อร่มเย็นดหลายอย่าง และผลงานที่ถูกทุบทำลายไปแล้วเป็นสถาปัตยกรรมกำแพงดินโดยอาจารย์สมลักษณ์ และงานจิตรกรรมไทยฝาผนังโดยอาจารย์ทรงเดช ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานระดับที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์หรือระดับ "แรไอเทม" (Rare Item) ของ ต.นางแล ทั้งนี้ยังงเหลือผลงานทางศิลปะส่วนใหญ่เป็นภาพวาดของอาจารย์ทรงเดช ผลงานตรงระเบียง และอื่นๆ อยู่.