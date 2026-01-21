แก้คำตัดสินศาลชั้นต้น!ศาลอุทธรณ์สั่งคุกพวกพ้อง "เอกราช ช่างเหลา" 20 ปีคดียักยอกสหกรณ์ครู431ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้ศาลชั้นต้นยกฟ้องพวกพ้องของนายเอกราช ช่างเหลา ในคดียักยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 431ล้านบาท โดยสั่งจำคุกจำเลย1-3 คนละ 20 ปี ส่วนจำเลยที่ 1 จำคุก10 ปี อย่างไรก็ตามคดีเดียวกันนี้ศาลชั้นต้นตัดสินนายเอกราชไปก่อนแล้ว คุก 5 ปี 93 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายจำเลยอุทธรณ์
มีรายงานว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีเพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบสหกรณ์ โดยคณะกรรมการสหกรณ์ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2569 มีคดีสำคัญที่ศาลนัดฟังคำพิพากษารวม 4 คดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเมื่อวันที่ 15 ม.ค.69ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดขอนแก่นได้ตัดสินคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ 874/2568 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องนายเอกราช ช่างเหลา รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และนายสีลา เป็นจำเลย ในข้อหาติดตามทรัพย์สินคืนจากการเบิกเงินโดยมิชอบตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 11.16 ล้านบาท โดยสั่งให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงิน จำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่ วันที่มีคำพิพากษาภายใน 30 วัน
ส่วนคดีอาญาคดีใหญ่ หมายเลขดำที่ อ 89/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ อ 1149/2566 ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ร่วม ฟ้องนายนพรัตน์ นายนิวัฒน์ นายสมศักดิ์ และนางสาววราพร ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ เป็นเงินกว่า 431 ล้านบาท โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้( 21 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ผลพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา "แก้" หรือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ยกฟ้อง พวก นายเอกราช ช่างเหลา ในคดียักยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยสั่งลงโทษจำคุกจำเลยกลุ่มต่างๆ ดังนี้ จำเลยที่ 1 ถึง 3 (กลุ่มนายเอกราช และพวก) ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก คนละ 20 ปี จำเลยที่ 4 ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 10 ปี
ภายหลังทราบคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกมาชี้แจง ในเรื่องดังกล่าวว่า เรียนพี่น้องครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่รักและเคารพทุกท่าน วันนี้คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษาทางชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้มาที่ศาลจังหวัดขอนแก่น อยากจะกราบเรียนดังนี้ ในคดียักยอกทรัพย์และปลอมเอกสารนั้น จะมีเลขคดีอยู่ 2 เลขคดี เลขคดีแรกก็คือ เลขคดี 258/64 ซึ่งมีพนักงานอัยการจังหวัดเป็นโจทก์ และมีนายเอกราช เป็นจำเลย นั้นศาลได้มีคำพิพากษาไปแล้ว โดยได้ พิพากษาจำคุกจำเลย 5 ปี 93 เดือน และก็ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่จำเลยอุทธรณ์
สำหรับการตัดสินของศาลวันนี้เป็นคดี อ 89/64 พนักงานอัยการจังหวัดเป็นโจทก์ และมีจำเลย คือ นายนพรัตน์, นายสมศักดิ์, นายนิวัฒร และก็นางวราภรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทุกคน อย่างไรก็ตาม วันนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในเลขคดี อ 29/68 โดย พิพากษากลับจากศาลชั้นต้น ให้จำคุกจำเลยที่ 1-3 ก็คือ นายนพรัตน์, นายสมศักดิ์, นายนิวัฒร คนละ 20 ปี , จำคุก นางวราภรณ์ 10 ปี และก็สั่งให้บุคคลเหล่านี้ร่วมชำระเงินให้กับสหกรณ์ร่วมกับคดี 258 กับนายเอกราช 405 ล้านบาทเศษ จึงได้นำความคืบหน้ามาแจ้งให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์รับทราบ หลังจากนี้ สหกรณ์ฯจะดำเนินการในคดีแพ่งเพื่อให้ได้ทั้งต้นและก็ดอกให้กับพี่น้องมวลสมาชิกต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งเหลืออีก 2 คดีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเงินเหลือจ่ายที่ถูกเบิกไปโดยมิชอบ ได้แก่ คดีหมายเลขดำที่ พE 340/2568 ซึ่งสหกรณ์ฯ ฟ้องนายเอกราช นางอาภรณ์ และนายนพรัตน์ เรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกว่า 8.53 ล้านบาท และคดีหมายเลขดำที่ พE 341/2568 ฟ้องนายเอกราช นางอาภรณ์ และนายทรงยศ เรียกคืนเงินรวมกว่า 8.72 ล้านบาท
โดยทั้งสองคดีศาลจังหวัดขอนแก่นนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ