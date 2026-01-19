(คลิป)“อนุศาสตร์” ย้ำบริหารสหกรณ์ครูฯ โปร่งใส พร้อมชี้แจงกับศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ประธานสหกรณ์ฯครูขอนแก่นแถลงผลบริหารงานปี 2568 โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ เผยจ่ายปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต่ำ เหตุต้องนำผลกำไรกว่า 410 ล้านบาทจากกำไรสุทธิ 521 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยกองทุนบริจาคแรกเข้า โต้จ่ายโบนัสฉ่ำ ชี้ทั้งปี 68 จ่ายกรรมการคนละ 3 แสนบาท ถือว่าเหมาะสม
วันนี้ (19 ม.ค.) ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร จัดแถลงข้อเท็จจริงผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งก่อนหน้านี้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นถึงความไม่โปร่งใสของการบริหารงานในรอบปี 2568 ว่าสหกรณ์มีกำไรมากแต่กลับจ่ายปันผลต่ำมาก
โดยรอบปี 2568 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 2.6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.4 ถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่จ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึงร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 11 รวมถึงประเด็นการจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ อีกด้วย
เรื่องดังกล่าว ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า การดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการชุดปัจจุบันต่อเนื่องจากปี 2567 ภายใต้ข้อจำกัดในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.95 บาท สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน 1,785,546,679.31 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรสุทธิ 521,402,607.91 บาท สามารถปันผลได้ร้อยละ 2.60 เฉลี่ยคืนร้อยละ 3.40 ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของสมาชิก
แต่เงินกำไรไม่ได้หายไปใหน เนื่องจากที่ประชุมใหญ่มีมติให้สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยกองทุนบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม (ก.ส.ส.1-6/กสช.1-3) ตามคำสั่งนายทะเบียนและคำพิพากษาของศาล รวมเป็นเงินกว่า 1,300 ล้านบาท เดิมคณะกรรมการได้เสนอให้ทยอยจ่ายเป็นระยะเวลา 9 ปี แต่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เร่งรัดจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี คือระหว่างปี 2568-2570
ปี 2568 สหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวน 410,322,295.76 บาท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรสุทธิและทำให้อัตราเงินปันผลลดลง ซึ่งในรอบปี 2569 และปี 2570 สหกรณ์ยังต้องมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยกองทุนดังกล่าวอีก ปีละประมาณ 485 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้การปันผลอยู่ในระดับที่ต่ำเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 24 มกราคมนี้ คณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติเดิม โดยขอขยายระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยจาก 3 ปี กลับไปใช้แผนเดิมคือ 9 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อกำไรสุทธิและเพิ่มอัตราเงินปันผลในอนาคต รวมถึงคลายข้อกังวลของสมาชิก
ทั้งนี้ ดร.อนุศาสตร์ได้ชี้แจงถึงการจ่ายเงินโบนัสว่า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องทำงานอย่างหนักในการบริหารจัดการเงินและดูแลสวัสดิการของสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการครูทั้งจังหวัด โดยในปี 2568 คณะกรรมการจำนวน 15 คน ได้รับโบนัสคนละ 300,000 บาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้รับโบนัสในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือน ถือว่าจ่ายน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับความรับผิดชอบต่อเงินสมาชิกกว่า 37,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้สหกรณ์ตลอดปีมากกว่า 900 ล้านบาท ทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ได้ปกปิดข้อมูล
“ยืนยันว่าเงินไม่ได้หายไปไหน ไม่มีใครโกงใดๆ ทั้งสิ้น หากทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นให้ไปชี้แจง เราพร้อมจะชี้แจง และหากสมาชิกที่ได้รับผลกระทบมีข้อสงสัย หรือต้องการเข้ามาตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการ สหกรณ์ยินดีเปิดให้ตรวจสอบได้ทันที เนื่องจากมีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลทางบัญชีต่างๆจัดเตรียมไว้พร้อมสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็น” ดร.อนุศาสตร์กล่าว