สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกู้อีก 1,000 ล้านเสริมสภาพคล่องลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มรายได้ให้สมาชิก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ลงนามกู้เงิน 1,000 ล้านบาทจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50ต่อปี เพื่อนำไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้เดิม ลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญาเงินกู้ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยของสหกรณ์
พิธีลงนามดังกล่าว มี ดร.กมล ศรีล้อม ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด เป็นผู้ลงนามฝ่ายให้กู้ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้ลงนามฝ่ายผู้กู้ พร้อมด้วยสักขีพยาน ประกอบด้วย นายบดินทร์ บุญลือ เหรัญญิก, นางอารยา ศรีเมืองช้าง รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ, นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นฯ ดร.รติ บุญมาก กรรมการและเลขานุการ นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ กรรมการและเหรัญญิก และนายสุวรรณ นนสีลาด รักษาการผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่าการลงนามในสัญญาเงินกู้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่สหกรณ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปปิดสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 และจากพันธมิตรที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ซึ่งการปรับโครงสร้างทางการเงินในครั้งนี้ช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ย ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าเดือนละหนึ่งล้านบาท เป็นผลดีต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ในระยะยาว
“คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการแสวงหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดภาระของสหกรณ์และสร้างผลกำไรกลับคืนสู่สมาชิก และขอขอบคุณ ดร.กมล ศรีล้อม และคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น”ดร.อนุศาสตร์กล่าวย้ำ
ดร.อนุศาสตร์ยังได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลายรายที่โทรศัพท์และส่งข้อความเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของสหกรณ์ โดยมีความเห็นตรงกันว่าการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอสั้น ๆ ทำให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ซึ่งท่านประธานได้รับไว้เพื่อพิจารณาและจะดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันสมัยมากขึ้น
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ดังสโลแกนที่ว่าสหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข ยามมีให้มาฝาก ยามยากให้มาถอน ยามเดือดร้อนให้มากู้ พวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อความผาสุกของสมาชิกทุกคน”ดร.อนุศาสตร์กล่าวทิ้งท้าย