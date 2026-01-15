ศาลสั่ง "เอกราช " พร้อมพวกชดใช้ 11.16 ล้านภายใน30วัน คดีเบิกเงินสหกรณ์ครูขอนแก่นมิชอบ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเดินหน้าติดตามทรัพย์คืนเงินสมาชิก 4 คดี ศาลนัดพิพากษาภายใน ม.ค.69 รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 450 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนสมาชิกเข้ารับฟังคำตัดสิน หวังนำทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก ล่าสุดวันนี้ ศาลขอนแก่น ให้สั่งนายเอกราช" ช่างเหลาพรัอม พวก ชดใช้เงิน11.16 ล้านบาท ภายใน30 วันในคดีเบิกเงินโดยมิชอบตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
มีรายงานว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีเพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบสหกรณ์ โดยคณะกรรมการสหกรณ์ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2569 มีคดีสำคัญที่ศาลนัดฟังคำพิพากษารวม 4 คดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีแรกเป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ 874/2568 ศาลจังหวัดขอนแก่น ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องนายเอกราช และนายสีลา เป็นจำเลย ในข้อหาติดตามทรัพย์สินคืนจากการเบิกเงินโดยมิชอบตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 11.16 ล้านบาท โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น.
คดีที่สองเป็นคดีอาญาคดีใหญ่ หมายเลขดำที่ อ 89/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ อ 1149/2566 ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ร่วม ฟ้องนายนพรัตน์ นายนิวัฒน์ นายสมศักดิ์ และนางสาววราพร ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ เป็นเงินกว่า 431 ล้านบาท โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น.
นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอีก 2 คดีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเงินเหลือจ่ายที่ถูกเบิกไปโดยมิชอบ ได้แก่ คดีหมายเลขดำที่ พE 340/2568 ซึ่งสหกรณ์ฯ ฟ้องนายเอกราช นางอาภรณ์ และนายนพรัตน์ เรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกว่า 8.53 ล้านบาท และคดีหมายเลขดำที่ พE 341/2568 ฟ้องนายเอกราช นางอาภรณ์ และนายทรงยศ เรียกคืนเงินรวมกว่า 8.72 ล้านบาท โดยทั้งสองคดีศาลจังหวัดขอนแก่นนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดติดตามทรัพย์สินและเงินของสหกรณ์ที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน พร้อมเชิญชวนสมาชิกที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศาลกำหนด เพื่อร่วมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส
สำหรับคดีแรกเป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ 874/2568 ศาลจังหวัดขอนแก่น ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องนายเอกราช และนายสีลา เป็นจำเลย ในข้อหาติดตามทรัพย์สินคืนจากการเบิกเงินโดยมิชอบตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 11.16 ล้านบาท โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น.นั้น
ล่าสุดวันเดียวกันนี้ ภายหลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกมาแจ้งข่าวกับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ว่า"ตนและคณะกรรมการฯ ตัวแทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อฟังคำตัดสินในคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์คืนกับ นายเอกราช ช่างเหลา กับพวก โดยศาลมีคำพิพากษาให้นายเอกราช ช่างเหลา นำเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 11 ล้านบาทเศษ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีคำพิพากษา
โดยสหกรณ์จะได้มอบทนายความดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป จึงนำเรียนความเคลื่อนไหวให้กับพี่น้องมวลสมาชิกทราบเพียงเท่านี้