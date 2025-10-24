แฉคดียักยอกสหกรณ์ครูขอนแก่นอีก300กว่าล้านจำเลยยื้อจ่าย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ฯกรณีคดียักยอกทรัพย์ 431 ล้านบาทเศษจนถึงตอนนี้จำเลย นายเอกราช ช่างเหลา ชดใช้มาแค่ 100.5 ล้านบาทที่เหลือกว่า 300 ล้านยังไม่ชำระถือได้ว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สอบถามถึงคดีความอาญา กรณีนายเอกราช ช่างเหลา ยักยอกทรัพย์ 431 ล้านบาทเศษและปลอมแปลงเอกสารนับจากวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาไปเมื่อกลางเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหน ตนขอแจ้งความเคลื่อนไหวคดีหมายเลขดำที่ อ.258/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1148/2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย 5 ปี 93 เดือน เงินต้นที่ยักยอกไปจำนวน 405 ล้านบาท จำเลยชดใช้มาแล้ว 100.5 ล้านบาท และให้เงินที่ชำระมาแล้วนำมาหักเงินต้นและที่เหลือให้จำเลยชำระให้หมด
อย่างไรก็ตามปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เงินต้นส่วนที่เหลือ 304.5ล้านบาท จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ทนายโจทก์ร่วมได้แถลงต่อศาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ว่าจำเลยยังมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล จำเลยได้ใช้สิทธิในการอุทรณ์โดยขอเลื่อนการยื่นอุทธรณ์มาตามลำดับ ซึ่งศาลอนุญาตให้เลื่อนได้เป็นครั้งที่ 6 ครั้งสุดท้ายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นี้
ในส่วนคดีความแพ่งที่ต้องติดตามทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย คดีหมายเลขดำที่ พE1/2568 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวนทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จำนวน 689,980,80 บาทนั้น ศาลนัดพร้อมกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. สรุปคือตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาคดีความอาญา สหกรณ์ของเรายังไม่ได้ชำระเงินค่าเสียหายตามคำพิพากษา ตนในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจกระทำการดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ และมวลสมาชิก