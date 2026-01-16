ครูขอนแก่นไม่ทน! ร้องประธานสหกรณ์ฯไม่โปร่งใส มีกำไรกว่า26ล้าน แต่จ่ายปันผลแค่หลักร้อย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ครูขอนแก่น ชุมนุมร้องศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น เหตุผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นบริหารไม่โปร่งใส เผยปี 2568 จ่ายปันผลและเงินตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ ทั้งที่สหกรณ์มีกำไรกว่า 26 ล้านบาท ร้องให้ตรวจสอบและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน ทั้งให้ชะลอรับรองประธานสหกรณ์คนใหม่ ที่เพิ่งชนะเลือกตั้งด้วย
วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการครู สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกว่า 100 คน ชุมนุมรวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้สิทธิสมาชิกปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก มีนางนวรัตน์ ชูทุ่งยอ ครูบำนาญสำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1 ขอนแก่น เป็นตัวแทนยื่นหนังสือ กับนายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่นเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
สืบเนื่องจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในรอบการดำเนินงานเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา ในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 2.6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.4 ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ทั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นมีกำไรกว่า 26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่จ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึงร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 11
นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอ ตัวแทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กล่าวว่าข้าราชการครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น พบความผิดปกติของการบริหารงานสหกรณ์ โดยเมื่อปี 2568 สหกรณ์แถลงว่ามีผลกำไรมากถึง 26 ล้านบาท แต่กลับจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกกว่า 20,000 รายๆละหลักร้อยบาท ทุกคนทราบดีว่าสหกรณ์มีปัญหา เรื่องการยักยอกเงิน 431 ล้านบาทเมื่อปี 2562 ทุกฝ่ายหาทางแก้ไขและหาทางออกร่วมกัน โดยเมื่อปี 2567 สหกรณ์ปันผลให้กับสมาชิกร้อยละ 5 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11 แต่พอมาปี 68 นี้ กลับจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 2.60 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.40 เท่านั้น
“เมื่อสอบถามสหกรณ์ฯได้รับคำตอบว่าแม้กำไรจากการบริหาางานจะมากถึง 26 ล้านบาท แต่ก็ต้องนำเงินไปจ่ายค่าดอกเบี้ยกองทุนฯ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง กองทุนอะไรก็ชี้แจงไม่ได้ และไม่ใช่เรื่องที่สมาชิกต้องมารับผิดชอบจากการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ข้าราชการครูทั้งที่เกษียณและยังคงรับราชการครูอยู่และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงพร้อมใจกันรวมตัวกันในวันครูวันนี้” นางนวรัตน์ กล่าวและว่า
เพื่อยื่นเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคนปัจจุบัน, คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และผู้จัดการสหกรณ์ชุดปัจจุบันทั้งหมด และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบการบริหารงานทั้งหมด
ขณะเดียวกันข้าราชการครูเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดกำกับควบคุมสหกรณ์ทั้งประเทศ ให้ชะลอการมีมติรับรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคนใหม่ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งในวันที่ 24 ม.ค.นี้ออกไปก่อน เนื่องจากตรวจพบขาดคุณสมบัติการเป็นประธานสหกรณ์ฯ อย่างชัดเจน และมีเอกสารยืนยันถูกต้อง การเรียกร้องให้จ่ายปันผลในปี 2568 ใหม่ เพราะขัดต่อกำไรที่ได้รับอย่างชัดเจน ซึ่งสหกรณ์ประกาศปันผลน้อยละ 2.60 นั้นไม่เป็นธรรม
สุดท้ายคือการทบทวนการจ่ายโบนัสและปรับลดเงินรางวัลต่างๆของประธานสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เนื่องจากมีการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม และมากเกินไปควรนำเงินดังกล่าว มาปรับเกลี่ยหรือปันผลให้กับสมาชิกจะเหมาะสมกว่า
อย่างไรก็ประธานสหกรณ์คนใหม่ ก็เป็นอดีตประธานคนเดิม รวมทั้งคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น จึงอยากให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในระยะนี้ไปก่อน จนกว่าการตรวจสอบและการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆของสหกรณ์ฯ จะแล้วเสร็จ เพื่อความโปร่งใสของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาพรวม
มีรายงานว่า ล่าสุดนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ชี้แจงเรื่องเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2568 ว่า ในปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด บริหารงานได้ผลดี แม้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือกำไรสุทธิประมาณ 1,089 ล้านบาท จ่ายปันผล 5% เฉลี่ยคืน 11% เป็นที่พอใจของสมาชิก ปี 2568 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเป็นประมาณ 1,855 ล้านบาท แต่ต้องเริ่มจ่ายคืนดอกเบี้ยกองทุนสวัสดิการเดิมตามคำพิพากษาศาลและมติที่ประชุมใหญ่ ทำให้กำไรสุทธิลดเหลือประมาณ 521 ล้านบาท ส่งผลให้จ่ายปันผลได้ 2.60% และเฉลี่ยคืน 3.40% ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเตรียมนำประเด็นการจัดสรรเงินปันผลเฉลี่ยคืนดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วันที่ 24 มกราคม 2569 พิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกคน.