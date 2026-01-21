“ดร.เชน” ชูเพื่อไทยปลดหนี้เกษตรกร-ครู-ขรก.ทั้งระบบ รบยาเสพติดจบใน 3-6 เดือน/ออกหวยเดือนละ 4 ครั้ง

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ - “ดร.เชน” นำทีมพรรคเพื่อไทยลุยหาเสียงเหนือตอนล่าง..ไล่ตั้งแต่สุโขทัย-ตาก-พิษณุโลก กล่อมคนเรือนหมื่นรับนโยบาย เปลี่ยนสุโขทัย เป็นเมืองที่น่าอยู่ ฟื้นป่าต้นน้ำและฝายชะลอน้ำยม สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประกาศสงครามยาเสพติด จะปราบให้จบภายใน 3-6 เดือน สแกนคุก-สแกนหมู่บ้าน เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด ปลด/พักหนี้เกษตรกร ครู ข้าราชการ ออกหวยเดือนละ 4 งวด
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นำทีมลุยหาเสียง ทั้งสุโขทัย-ตาก-พิษณุโลก ตลอดทั้งวันวานนี้ (20 ม.ค. 2569)
เริ่มจากสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนไปดูโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวริมแม่น้ำยม ตำบลวังใหญ่ อ.ศรีสำโรง ขึ้นเวทีปราศรัยสนามกีฬาในร่มคนนับพันที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตำบลย่านยาว อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยนำทีมย้ำว่า "สุโขทัยแดงทั้งแผ่นดิน" ขอเลือก ส.ส.สุโขทัยทั้ง 4 เขต จะเข้าไปเปลี่ยนความฝันของทุกคนให้เป็นความจริง ชูนโยบายคนไทยไร้จน เติมเงิน 3,000 ให้คนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน, ปลดหนี้ทั้งระบบ, 30 บาท AI, ดูแลราคาสินค้าเกษตร ข้าว-อ้อย, เปลี่ยนจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ต้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฝายชะลอน้ำยม รวมถึงต้องผันน้ำออกไป ไม่ให้เข้าสู่เมืองให้ได้มากที่สุด ผลักดันก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว งบประมาณ 4.7 ล้านบาท ป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนได้
จากนั้น ดร.เชน-ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ไปหาเสียงที่ จ.ตาก สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก ก่อนเริ่มการปราศรัยคนส่งเสียงเฮลั่นและมอบดอกไม้ให้พร้อมหอมแก้ม
ศ.ดร.ยศชนันตอกย้ำว่า “พรรคเพื่อไทย หัวจิตหัวใจไม่เคยเปลี่ยน สงครามยาเสพติด "ปราบให้จบภายใน 3-6 เดือน" ประกาศกร้าวว่าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี “3 เดือนแรก สแกนคุก สแกนหมู่บ้าน ใครติดยาเอาออกมาให้หมด มีโครงการ "1 จังหวัด 1 ศูนย์บำบัด"
พรรคเพื่อไทยจะเข้ามาปลดหนี้ทั้งระบบ ทั้งเกษตรกร ครู ข้าราชการ และนโยบาย "70/30" กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกกระดับสาธารณสุขสู่ "30 บาท AI" สแกนปัญหาที่ดินทับซ้อนและเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด เลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง 3 เขต จะเปลี่ยนความฝันความหวังของพี่น้องให้เป็นความจริง
ต่อมา ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เดินทางสักการะพระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนขึ้นเวทีปราศรัย ณ ลานท่าข้าว ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ครบทั้ง 5 เขต คือ เขต 1 นายจเด็ศ จันทรา เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา เขต 3 นายเจนวิทย์ จันทรา เขต 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เขต 5 นายเอกพงศ์ กุลเจริญ ท่ามกลางคนเนืองแน่นหลายพันคน
ดร.เชนกล่าวว่า ขอเก้าอี้ ส.ส.พิษณุโลก ครบทั้ง 5 เขตให้กับพรรคเพื่อไทย ชื่นชมพวงมาลัยกล้วยตากที่พี่น้องนำมามอบ เชื่อมั่นว่ากล้วยตากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดังไกลทั่วโลกแน่นอน พร้อมชูนโยบายแก้หนี้ สแกนที่ดินทับซ้อนคืนสิทธิโฉนดให้เกษตรกร จะเร่งสแกนปัญหาที่ดินทับซ้อนและเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน จะเข้ามาปลดหนี้ทั้งระบบ ทั้งเกษตรกร ครู และข้าราชการ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนได้อีกครั้ง
"เราจะพักหนี้สินเกษตรกร หนี้ครู หวยออกเดือนละ 4 งวด รางวัลที่ 1 รางวัลละ 1 ล้านบาท จะมีเศรษฐีเงินล้านทุกสัปดาห์อย่างน้อย 5 คน รางวัลชมเชยรางวัลละ 1,000 บาท"