พท.ย้ำร่วมได้ทุกพรรคที่เป้าหมายตรงกัน กระทรวงไม่สำคัญ ขอแค่ตำแหน่งสูงสุด รมต.ต้องไร้ปัญหาทุจริต

“ยศชนัน” ย้ำ ร่วมรัฐบาลได้ทุกพรรคที่เห็นเป้าหมายตรงกัน ลั่นกระทรวงไหนไม่สำคัญ ขอแค่เก้าอี้เดียว คือ ตำแหน่งสูงสุด ขณะที่ตัวรัฐมนตรีต้องไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
วันนี้ (12 ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Vision 2035 เสร็จสิ้นมีการถามตอบเพิ่มเติม ว่า หากเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็คงสามารถทำตามนโยบายที่วางไว้ได้ แต่ความเป็นจริงก็มีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลผสม ทำให้ นายยศชนัน รีบถามกลับทันทีว่าจะถามเรื่องจับมือตั้งรัฐบาลหรือไม่ ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับส่งเสียงหัวเราะ รวมถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยด้วย
ก่อนที่พิธีกรจะถามต่อว่าถ้าหากเป็นรัฐบาลผสมจะต้องเลือกว่า มีอะไรหากไม่ให้พรรคเพื่อไทยทำจะไม่เป็นรัฐบาล หรือถ้าหากเป็นรัฐบาลไม่ให้กระทรวงไหนพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วม ทำให้เสียงหัวเราะเกิดขึ้นอีกครั้ง ทั้ง นายอนุทิน และ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประชาชน หากเป็นแกนนำรัฐบาลไม่ให้กระทรวงนี้กับพรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้าน
นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้สำคัญเพราะสิ่งสำคัญที่สุด คือ พรรคเพื่อไทยพยายามจะสื่อสารถึงนโยบายและเวอร์ชันแต่ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กังวลเพราะเราจำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเพราะปัญหามีเยอะหากให้เลือกอย่างเดียวคงเลือกไม่ได้ ตนเลยมองว่าสิ่งที่จำเป็น คือ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล คือ การที่เราสามารถทำงานร่วมกันกับทุกพรรคการเมืองโดยที่ทุกคนมองเป้าหมายว่าเราอยากทำให้ประเทศไทยมีรายได้สูงจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้แต่การที่จะอยู่ในกระทรวงไหนตนมองว่าไม่เป็นไร เพราะหากเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วตนขอเก้าอี้เดียวคือตำแหน่งสูงสุด ทำให้ทั้งนายอนุทินและนายณัฐพงษ์หันไปมองในยนันก่อนที่จะยิ้มให้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงอื่นๆ ก็ต้องมีบ้าง แต่อยากให้เห็นทิศทาง เพราะหากทุกคนเห็นทิศทางนี้คนที่เลือกมาสามารถทำงานได้ก็เกิดความสบายใจ
เมื่อถามต่อว่า มีพรรคไหนที่ใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยมากที่สุด นายยศชนัน กล่าวว่า เท่าที่ดูนโยบายของแต่ละพรรคทุกพรรคก็มีเรื่องของปัญหาปากท้อง และแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมด ตนจึงค่อนข้างสบายใจว่าการที่จะเลือกคนและทักมาก็น่าจะไม่ยาก แต่เรื่องของคนจะต้องเป็นคนที่ไม่มีทุจริตคอร์รัปชันสำหรับคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง