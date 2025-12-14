ดุสิตโพลมองการเมือง 68 แย่ลง กังวลจัดการภัยพิบัติ แก้ศก.ผลงานรัฐมีผลเลือกต้้ง-ฝ่ายค้านคือตรวจสอบ

สวนดุสิตโพลมองการเมือง 68 แย่ลงกว่าเดิม กังวลสถานการณ์บ้านเมืองการจัดการภัยพิบัติไม่เป็นระบบ ชี้พรรคการเมืองมุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผลงานรัฐบาลที่มีผลต่อการเลือกตั้งคือแก้ศก. ค่าครองชีพได้จริง ฝ่ายค้านคือการตรวจสอบตรงไปตรงมา
วันนี้ (14ธ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “การเมืองไทยในปี 2568” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,194 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. โดยรวมประชาชนมองการเมืองไทยตลอดปี 2568 เทียบกับปี 2567 เป็นอย่างไร
อันดับ 1 แย่ลง 55.53%
อันดับ 2 เหมือนเดิม 30.40%
อันดับ 3 ดีขึ้น 14.07%
2. ตลอดปี 2568 เรื่องใดบ้างที่ทำให้ประชาชนรู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์บ้านเมือง
อันดับ 1 การจัดการภัยพิบัติไม่เป็นระบบ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว 67.59%
อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ฟื้น ค่าครองชีพสูง ปัญหาปากท้อง 66.58%
อันดับ 3 ความไม่โปร่งใส ปัญหาทุจริต สแกมเมอร์ 58.79%
อันดับ 4 สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา 58.04%
อันดับ 5 ความขัดแย้งทางการเมือง 56.53%
3. ประชาชนคิดอย่างไรต่อ “พรรคการเมืองไทย” ตลอดปี 2568
อันดับ 1 เน้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประชาชน 59.05%
อันดับ 2 เล่นเกมการเมืองกันไปมา มีความขัดแย้ง 58.29%
อันดับ 3 บางพรรคดีขึ้น ตั้งใจทำงานตอบโจทย์ประชาชน 43.47%
อันดับ 4 ไม่มีพรรคการเมืองใดสร้างความเชื่อมั่นได้ 40.20%
อันดับ 5 เปิดเผยข้อมูล รับฟังเสียงประชาชนมากขึ้น.37.44%
4. จากการทำงานของพรรคฝ่ายรัฐบาลตลอดปี 2568 สิ่งใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน
อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพได้จริง 56.28%
อันดับ 2 มีความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ 51.01%
อันดับ 3 การบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเด่นชัด 47.74%
อันดับ 4 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 46.98%
อันดับ 5 ดูแลความมั่นคงของประเทศได้
45.73%
5. จากการทำงานของพรรคฝ่ายค้านตลอดปี 2568 สิ่งใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน
อันดับ 1 ตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา 64.07%
อันดับ 2 ทำงานและอภิปรายในสภาอย่างมีประสิทธิภาพ 52.35%
อันดับ 3 ยืนหยัดเพื่อประโยชน์ประชาชน ไม่เกรงกลัวอิทธิพล 50.59%
อันดับ 4 ผู้นำฝ่ายค้านน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี 48.24%
อันดับ 5 สื่อสารกับประชาชนเข้าใจง่าย
42.96%