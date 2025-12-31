“ชลัฐ” ย้ำจุดยืน “ภูมิใจไทย” ไม่ยึดติดอุดมการณ์ พร้อมรับนโยบายทุกฝ่ายหากได้เป็นแกนนำรัฐบาล

“ชลัฐ” ย้ำจุดยืน “ภูมิใจไทย” ไม่ยึดติดพรรค-อุดมการณ์ พร้อมเปิดรับนโยบายที่ดีจากทุกฝ่ายเพื่อประชาชน หากได้เป็นแกนนำรัฐบาล
นายชลัฐ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์คลิปวิดีโอกล่าวถึงอุดมการณ์และนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายชัดเจน ไม่ยึดติดกับพรรคใดพรรคหนึ่ง และไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์แบบตายตัว โดยพร้อมเปิดรับนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ มากกว่าการยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิมที่ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ หากได้รับโอกาสจากประชาชนให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
“เราไม่ยึดติดกับพรรคใด พรรคหนึ่ง และไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ เพราะหากคุณยังยึดติดกับอุดมการณ์ที่มากเกินไป และนโยบายที่เหลือไม่ถูกปรับ จะนำมาพัฒนาได้อย่างไร“ นายชลัฐ กล่าวและว่า เราให้ความสำคัญกับนโยบายที่ดีต่อประชาชน ถ้าเราได้เป็นแกนนำรัฐบาล เราพร้อมที่จะเอามาร่วมอยู่ในนโยบายของเรา