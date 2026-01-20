ตำรวจวิสามัญหนุ่มขนยาบ้าบิ๊กล็อต6ล้านเม็ดกลางถนนเมืองหนองคาย

หนองคาย-ตำรวจชุดสืบสวน ภูธรภาค 4 ตามจับขบวนการขนยาบ้า จากริมโขงหนองคาย แน่ใจใช้รถกระบะตู้ทึบขนยาบ้าล็อตใหญ่ ตามประกบถึงสี่แยกไฟแดงหนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย ถูกคนร้ายขนยาบ้าใช้อาวุธปืนยิงใส่ เจ้าหน้าที่เจ็บ 2 นาย ตัดสินใจวิสามัญเสียชีวิตคาพวงมาลัยกลางถนน พบหลังรถบรรทุกยาบ้า 15 กระสอบ กว่า 6
ล้านเม็ด
เมื่อเวลาประมาณ 14.40 น. วันนี้( 20 ม.ค.) ร.ต.อ.ไพฑูรย์ ชั้นเสมา รองสว.สภ.เมืองหนองคาย รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่วิสามัญคนร้าย บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย ขาออกหนองคาย จึงรายงานให้ พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย,พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ทราบ แล้วออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุ สีขาว ตู้ทึบ ทะเบียน 2 ฒพ 8312 กรุงเทพมหานคร กระจกรถแตกเป็นรูกระสุน มีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ประกบอยู่ 3 คัน มีร่องรอยการเฉี่ยวชนกัน ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้น ภายในรถกระบะอีซูซุ ตู้ทึบ พบชายไม่ทราบชื่อ เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังพวงมาลัย ตรวจสอบภายในกระบะตู้ทึบ พบว่ามีกระสอบบรรจุยาบ้าอยู่ 15 กระสอบ ๆ ละ 4 แสนเม็ด เบื้องต้นยาบ้ามีลักลอบขนครั้งนี้ประมาณ 6,000,000 เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .45 พร้อมเครื่องกระสุนปืนอยู่ภายในห้องโดยสารรถยนต์
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ทราบชื่อ พ.ต.ต.เขมวัฒน์ พฤกษติกุล สว.กก.สืบสวน 1 ภ.4 และ ส.ต.ต.ภาคภูมิ บุญงา ผบ.หมู่ ปรก.กก.สืบสวน.1 ภ.4 หน่วยกู้ภัยประจักษ์ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคาย
พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย กล่าวว่า เป็นการสกัดยาเสพติด โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธยิงใส่ตำรวจก่อน ตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย รายละเอียดต้องตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาก่อน
ด้าน พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 กล่าวว่า ตรวจสอบเบื้องต้น ยาบ้าที่อยู่ในรถมี 15 กระสอบ ๆ ละ 4 แสนเม็ด ประมาณ 6 ล้านเม็ด นำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ตำรวจติดตามมาจนถึงที่เกิดเหตุ ได้เรียกให้หยุดแต่ไม่ยอมหยุด และใช้อาวุธปืน ขนาด 11 มม. ยิงใส่ตำรวจ ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ตำรวจจึงได้ใช้อาวุธปืนระงับเหตุ ติดตามมาในพื้นที่หนองคาย หลังจากนี้จะได้ขยายผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดต่อไป.