นบ.ยส.24 ผนึกตำรวจนครพนม สกัดยานรกล็อตใหญ่ ยึดยาบ้าเกือบล้านเม็ด คนร้ายไหวตัวทิ้งรถเผ่น ทิ้งไอซ์-เคตามีนกองประตูน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569 หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) ร่วมกับตำรวจจังหวัดนครพนม เปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ปริมาณมหาศาล ในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมยาบ้าเกือบ 1 ล้านเม็ด ไอซ์ 11 กิโลกรัม และเคตามีนอีก 7 กิโลกรัม หลังผู้ต้องสงสัยไหวตัวทัน ทิ้งรถหลบ อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
รายงานจากนบ.ยส.24 ระบุว่า ช่วงเวลา 06.00 น. ของวันนี้ (16 ม.ค.) กองทัพภาคที่ 2 โดย นบ.ยส.24 ได้อำนวยการให้ส่วนปราบปรามขยายผลร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม และชุดสืบสวน สภ.เมืองนครพนม จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ ต.ท่าค้อ
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวโลซ ทะเบียน กธ 1504 ชัยภูมิ ขับเข้ามาในจุดเฝ้าระวัง เมื่อแสดงตัวขอตรวจค้น ผู้ขับขี่ได้จอดรถทิ้งไว้ ก่อนวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด
จากการตรวจค้นบริเวณประตูน้ำ บ้านหนองจันทร์ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 990,000 เม็ด (เก้าแสนเก้าหมื่นเม็ด) ไอซ์น้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัม และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) อีกประมาณ 7 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ใกล้รถยนต์ต้องสงสัย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม เพื่อทำการตรวจนับอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ แม้ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ แต่การตรวจยึดยาเสพติด ล็อตใหญ่ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในการสกัดเส้นทางค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคอีสานตอนบน