ผบช.ตชด. สดุดี ตชด.ผู้กล้า “ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” พลีชีพในปฏิบัติการปิดล้อมสายบุรี พร้อมดูแลสวัสดิการเต็มที่
วันนี้ (15 ต.ค.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) แสดงความอาลัย และแสดงความเสียใจ กรณี ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD ร้อย ตชด.444 เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมเป้าหมาย บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี เมื่อช่วงเย็น วันนี้
เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้น เมื่อช่วงเย็นวันนี้ หลังจากที่ เวลา 13.30 น. ร้อย ตชด.444 ได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จว.ปัตตานี ทำการเข้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้น ในพื้นที่ ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จว.ปัตตานี ซึ่งการปฏิบัติและเข้าพิสูจน์ทราบระหว่างปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย และขณะกำลังเคลียร์พื้นที่ ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขึ้นจนเป็นเหตุทำให้ ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการวิสามัญคนร้าย 1 ราย จับกุม 1 ราย พร้อมตรวจยึด อาวุธปืนพกสั้น พร้อมด้วยลูกกระสุนปืน
ผบช.ตชด.กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอสดุดี ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน เป็นตำรวจที่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เป็นตำรวจมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด ขอยกย่องในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็น ตชด.ผู้กล้า ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท ไม่หวั่นต่อภัยอันตราย เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยได้สั่งการให้ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มกำลังความสามารถ และได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ ด.ต.สมศักดิ์ฯด้วย