แม่ค้าขายพวงมาลัยตลาดสี่แยกไฟแดงโคกปีบ ปราจีนบุรี ถูกลอตเตอรี่ 12 ล้านบาท

ปราจีนบุรี- มาอีกแล้วคนดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยในตลาดสี่แยกไฟแดงโคกปีบ จ.ปราจีนบุรี รับเน๊าะๆ 12ล้านบาท กลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตา ยืนยันจะร้อยมาลัยขายต่อไป
วันนี้ ( 2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานพบผู้โชคดีจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 ต.ค. 2568 อีกหนึ่งราย โดยเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยในตลาดสี่แยกไฟแดงโคกปีบ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ได้รับโชคใหญ่ถึง 12 ล้านบาท จากการลอตเตอรี่หมายเลข 876978 จำนวน 2 ใบ กลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตา
ทราบชื่อคือ นางกินรี หรือนารี ทรรมวงษ์ อายุ 55 ปี ที่เมื่อวานนี้ได้เปิดบ้านพักใน ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จัดเลี้ยงฉลองและเลี้ยงหมูกระทะให้กับเพื่อนบ้าน และญาติพี่น้องที่เข้ามาแสดงความยินดี หลังได้นำลอตเตอรี่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ. ศรีมโหสถ ไว้เป็นที่เรียบร้อย
โดย น.ส.กินรี เล่าว่าตนเองตั้งใจจะหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย 68 และ 69 แต่แผงขายเจ้าประจำมีเลข 86, 87, 78และ 69 ตนเองจึงซื้อทั้งหมดรวมประมาณ 10 ใบ และเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลที่ 1 ก็รู้สึกดีใจมาก แต่ก็ยืนยันว่าจะดำรงชีวิตด้วยการเป็นแม่ค้าร้อยพวงมาลัยขายตลาดนัดต่อไป