ตร.ลี้บุกจับคนค้ายา สวป.โดนยิงสวนเจ็บ แต่ใจเด็ดเหนี่ยวไกวิสามัญดับคาบ้านกลางสวนลำไย

ลำพูน – เผยนาทีระทึก..ตำรวจลี้ เค้นสอบผู้เสพขยายผลบุกจับคนค้ายาบ้าที่เพิ่งพ้นโทษมาไม่นาน แต่คนร้ายเหิมตะโกนขู่โยนระเบิด-ลากทั้ง 9 มม./ปืนยาวไทยประดิษฐ์ ยิงใส่ จนท. กระสุนโดน สวป.เจ็บ แต่ใจเด็ดยิงสวนวิสามัญคนร้ายดับคาบ้านกลางสวนลำไย
พ.ต.อ.รักสิต แก้วไชยา ผกก.สภ.ลี้ พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน ได้จับกุมผู้เสพยาเสพติดยาบ้ารายหนึ่งเมื่อเย็นวันที่ 4 พ.ย. จึงทำการสอบสวนแล้วขยายผล ทราบว่าได้ซื้อยาบ้ามาจากนายสมศักดิ์ อายุ 56 ปี ชาว ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งมีประวัติพัวพันกับยาเสพติดเคยถูกจับกุมดำเนินคดีและเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นาน และขณะนั้นยังอยู่ที่สวนลำไย
ชุดสืบสวน สภ.ลี้ จึงขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจงานป้องกันและปราบปราม เข้าตรวจค้นพื้นที่ในสวนลำไยเป้าหมาย พบผู้ต้องหากำลังตัดหญ้าอยู่ในสวน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนบ้านที่อยู่ภายในสวน ก่อนใช้อาวุธปืน 9 มม.และปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับตระโกนว่า..อย่าเข้ามา เพราะมีระเบิดพร้อมจะโยนใส่
ขณะที่ พ.ต.ท.ศตวรรษ มาใจวงศ์ สวป.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ยังคงหาจังหวะบุกขึ้นไปบนบ้าน คนร้ายคือนายสมศักดิ์ ได้ใช้อาวุธปืน 9 มม.ยิงสวนกลับมาหลายนัด และกระสุนได้ยิงถูก พ.ต.ท.ศตวรรษ เข้าที่บริเวณเหนือเข่าด้านขวา จนล้มลง แต่ได้ยิงต่อสู้กับคนร้ายแบบประชั้นชิดจนสามารถทำการวิสามัญคนร้ายจนสิ้นใจตายคาที่ ต่อมาจึงมีการนำ พ.ต.ท.ศตวรรษ ส่งรักษาตัวที่ รพ.ลี้ ก่อนจะนำส่งต่อโรงพยาบาลลำพูน
เจ้าหน้าที่ที่เหลือได้ตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนสั้น 9 มม.แบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก พร้อมกระสุนจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบอาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนอีกจำนวนมาก รวมทั้งพบยาบ้าบรรจุอยู่ในซองสีฟ้า รวมกว่า 1,500 เม็ด จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยลี้ นำร่างคนร้ายที่เสียชีวิตส่งฝ่ายนิติเวชโรงพยาบาลลำพูน ต่อไป