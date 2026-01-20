(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น

นครพนม-กลุ่มแม่ค้า–พ่อค้าในอำเภอธาตุพนม รวมตัวร้องเรียนถึงนายกฯและ มท.1หลังถูกปรับขึ้นค่าเช่า ล็อกขายของในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมแบบก้าวกระโดด จากเดิมล็อกละ 22,000 บาท เป็น 55,000 บาท ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายไม่สามารถค้าขายต่อได้
วันนี้( 20 ม.ค.)เวลา 11.00 น. นางกฤษณา บุญสุวรรณ พร้อมผู้ค้ารวม 8 ราย ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รับหนังสือ เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีถูกเอกชนซึ่งได้รับสิทธิบริหารพื้นที่จากคณะกรรมการวัด เรียกเก็บค่าเช่าล็อกในราคาสูงเกินกำลัง
นางกฤษณา ระบุว่า ผู้ร้องทั้งหมดเป็นผู้ค้าเดิม เช่าห้องและขายสินค้าบริเวณหมู่บ้านศีลห้า และเช่าล็อกหน้าร้านในช่วงงานวัดพระธาตุพนมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ปีนี้ถูกเปลี่ยนระบบให้เอกชนเข้ามาจัดการพื้นที่ ทำให้ต้องเช่าต่อในราคาสูงถึงล็อกละ 55,000 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้จ่ายเพียง 22,000 บาท
“พวกเราเป็นคนพื้นที่ หาเช้ากินค่ำ ราคานี้ไม่ไหวจริง ๆ เท่ากับตัดโอกาสทำมาหากินของชาวบ้าน” นางกฤษณากล่าว
ด้านตัวแทนสภาประชาชนและกลุ่มต่อต้านนายทุน ระบุว่า จะตรวจสอบว่าการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีการมอบอำนาจจากเจ้าอาวาสถูกต้องหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ และสำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึง ป.ป.ช. จังหวัดนครพนม เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ทางจังหวัดรับเรื่องไว้แล้ว และอำเภอธาตุพนมได้นัดผู้ประกอบการ เอกชน และคณะกรรมการวัด เจรจาในวันถัดไป เพื่อหาทางออกร่วมกัน
“ผู้ค้าที่เคยอยู่จุดเดิมควรได้ราคาที่เหมาะสม เราอยากให้งานพระธาตุพนมเดินหน้าอย่างสงบ ทุกฝ่ายอยู่ได้ ไม่เกิดความขัดแย้ง” รองผู้ว่าฯกล่าว
ทั้งนี้ หากการเจรจาไม่เป็นผล กลุ่มผู้ร้องเตรียมยกระดับเรื่องร้องเรียนถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมให้แม่ค้าคนพื้นที่ต่อไป