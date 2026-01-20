xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครพนม-กลุ่มแม่ค้า–พ่อค้าในอำเภอธาตุพนม รวมตัวร้องเรียนถึงนายกฯและ มท.1หลังถูกปรับขึ้นค่าเช่า ล็อกขายของในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมแบบก้าวกระโดด จากเดิมล็อกละ 22,000 บาท เป็น 55,000 บาท ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายไม่สามารถค้าขายต่อได้


วันนี้( 20 ม.ค.)เวลา 11.00 น. นางกฤษณา บุญสุวรรณ พร้อมผู้ค้ารวม 8 ราย ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รับหนังสือ เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีถูกเอกชนซึ่งได้รับสิทธิบริหารพื้นที่จากคณะกรรมการวัด เรียกเก็บค่าเช่าล็อกในราคาสูงเกินกำลัง

นางกฤษณา ระบุว่า ผู้ร้องทั้งหมดเป็นผู้ค้าเดิม เช่าห้องและขายสินค้าบริเวณหมู่บ้านศีลห้า และเช่าล็อกหน้าร้านในช่วงงานวัดพระธาตุพนมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ปีนี้ถูกเปลี่ยนระบบให้เอกชนเข้ามาจัดการพื้นที่ ทำให้ต้องเช่าต่อในราคาสูงถึงล็อกละ 55,000 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้จ่ายเพียง 22,000 บาท

“พวกเราเป็นคนพื้นที่ หาเช้ากินค่ำ ราคานี้ไม่ไหวจริง ๆ เท่ากับตัดโอกาสทำมาหากินของชาวบ้าน” นางกฤษณากล่าว


ด้านตัวแทนสภาประชาชนและกลุ่มต่อต้านนายทุน ระบุว่า จะตรวจสอบว่าการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีการมอบอำนาจจากเจ้าอาวาสถูกต้องหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ และสำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึง ป.ป.ช. จังหวัดนครพนม เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

ขณะที่ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ทางจังหวัดรับเรื่องไว้แล้ว และอำเภอธาตุพนมได้นัดผู้ประกอบการ เอกชน และคณะกรรมการวัด เจรจาในวันถัดไป เพื่อหาทางออกร่วมกัน


“ผู้ค้าที่เคยอยู่จุดเดิมควรได้ราคาที่เหมาะสม เราอยากให้งานพระธาตุพนมเดินหน้าอย่างสงบ ทุกฝ่ายอยู่ได้ ไม่เกิดความขัดแย้ง” รองผู้ว่าฯกล่าว

ทั้งนี้ หากการเจรจาไม่เป็นผล กลุ่มผู้ร้องเตรียมยกระดับเรื่องร้องเรียนถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมให้แม่ค้าคนพื้นที่ต่อไป

(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น
(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น
(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น
(คลิป)แม่ค้าธาตุพนมฮือ! ร้องนายกฯ ค่าล็อกงานนมัสการพระธาตุพนมพุ่งเกินครึ่งแสน 5.5 หมื่น จาก 2.2 หมื่น
กำลังโหลดความคิดเห็น