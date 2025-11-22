สายมูแห่ปั่นอัญเชิญองค์จำลองพญานาคฯ”กลับคืนวัดพระธาตุพนม

นครพนม- มูลนิธิพญานาคฯ แห่อัญเชิญ “องค์จำลองพญาศรีสัตตนาคราช” กลับคืนสู่วัดพระธาตุพนม
หลังบูรณะพลังบุญปิดทองใหม่ สายมูแห่ร่วมปั่นกว่า 200 คัน
วันนี้( 22 พ.ย.) เวลา 06.00 น. บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม แผ่นดินศรัทธาสายมูสะเทือนอีกครั้ง เมื่อมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราชประกอบพิธี ปั่นจักรยานแห่อัญเชิญ รูปหล่อองค์จำลองพญาศรีสัตตนาคราชกลับสู่การประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หลังผ่านการบูรณะ-ขัดเงา-ปิดทองใหม่จนเปล่งประกายดั่งองค์จริงมีชีวิต
พิธีเริ่มขึ้นอย่างเข้มขลัง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางเสียงสวดบูชาและหมอกยามเช้าลอยคลุมนาคีริมโขง ขบวนปั่นจักรยานกว่า 200 คัน นำโดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ประธานมูลนิธิฯ และนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เคลื่อนขบวนอย่างสง่างามราวกับ “นาคราชออกเหวียด” หรือ "พญานาคออกฤทธ์"
นายสมชาย วิทย์ดำรง ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราชเปิดเผยว่า องค์จำลองจำนวน 2 องค์ที่อัญเชิญคืนครั้งนี้ เป็นหนึ่งใน 5 องค์ที่มูลนิธิฯ จัดสร้างและถวายวัดพระธาตุพนมตั้งแต่ปี 2559 แต่จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่าบางส่วนเกิดคราบตะกรันและหมองคล้ำ ทำให้ต้องนำกลับมาบูรณะ ขัดล้าง พอกทองใหม่ จนงดงามสุกสว่าง “ปังรับพลังบุญ” ก่อนนำกลับไปประดิษฐาน ณ ที่เดิม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้ศรัทธาสายมูได้สักการะอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
การแห่อัญเชิญวันนี้ จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ แต่เป็น พิธีฟื้นพลังบุญแห่งพญานาค ให้กลับมาอำนวยพรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาที่จะมากราบขอพร ณ พระธาตุพนมต่อไป