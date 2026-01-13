xs
“โตโน่ ภาคิน” โหนสลิง เกือบ 60 เมตร ร่วมพิธีโบราณ สรงน้ำพระธาตุพนม เสริมบุญบารมี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศที่วัดพระธาตุพนมคึกคักอยู่ไม่น้อย มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุพนม ก่อนการเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปีซึ่งเป็นพิธีสำคัญของประเพณีบุญเดือน 3 ที่ชาวนครพนมยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยพิธีสรงน้ำพระธาตุพนม เป็นพิธีโบราณ ที่จัดขึ้นเพื่อชำระล้าง ถวายความเคารพบูชาแด่องค์พระธาตุก่อนเริ่มงานนภัสการประจำปี โดยภิกษุสามเณร และผู้ชำนาญการ จะติดตั้งลวดสลิงรอบองค์ประธาตุ ซึ่งมีความสูงเกือบ 60 เมตร ก่อนโรยตัวลงมาทำความสะอาด ตั้งแต่ยอดจรดฐานเพื่อให้พระธาตุงดงามสมพระเกียรติ

งานนี้ “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นปีแรก ขณะที่ “บิลลี่ โอแกน” เสริมบุญบารมีล้างองค์พระธาตุติดต่อกันมานานถึง 3 ปีแล้ว












