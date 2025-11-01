xs
xsm
sm
md
lg

จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งใหญ่สมกับครบรอบหนึ่งทศวรรษ สำหรับงาน SME International Festival และงานประกาศรางวัล SME สร้างอาชีพ Award ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568 โดย คุณพรทิพย์ เเก่นจันทร, คุณลภัสรดา ซีกรี และกนกปัท หงสกุลธนาโชติ เป็นผู้จัดงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดความภูมิใจอีกทั้งต้องการสร้างสรรค์และความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล

ภายในงานมีดารา นักแสดง คนในวงการบันเทิงตบเท้าเข้ามาร่วมรับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บิลลี่ โอแกน, ลำยอง หนองหินห่าว, ฮาน่า ทัศนาวลัย, แม็กกี้ อาภา, จั๊กบุ๋ม, ษา วรรณษา-อาท รณชัย, ติช่า The Face, นาฟ ฉัฐนันท์, เอ็มมี่ แม็กซิม และอีกมากมาย

โดย คุณนก พรทิพย์ เเก่นจันทร ได้เปิดใจว่า งานครั้งนี้เราครบรอบ 1 ทศวรรษ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ปีนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม คือ ให้ขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างจริงจัง ต่อสู้ จนประสบความสำเร็จ

ทางด้าน อาจารย์นก ลภัสรดา ซีกรี พูดเสริมว่า ปีนี้เราจัดร่วมทั้งหมด 10 ประเทศ ปีนี้รู้สึกว่าการจัดการได้รับการตอบรับที่ดีกว่าปีอื่นๆ ด้วยซ้ำ เพราะทุกคนกลับมาค้าขาย สร้างแบรนด์ดิ้งให้กับตัวเอง และเรายินดีมากสำหรับคนที่มารับรางวัลในวันนี้













จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง
จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง
จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง
จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง
จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น