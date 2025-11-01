จัดใหญ่ SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 10 ศิลปิน ดารา ร่วมรับรางวัลคับคั่ง

ยิ่งใหญ่สมกับครบรอบหนึ่งทศวรรษ สำหรับงาน SME International Festival และงานประกาศรางวัล SME สร้างอาชีพ Award ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568 โดย คุณพรทิพย์ เเก่นจันทร, คุณลภัสรดา ซีกรี และกนกปัท หงสกุลธนาโชติ เป็นผู้จัดงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดความภูมิใจอีกทั้งต้องการสร้างสรรค์และความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล
ภายในงานมีดารา นักแสดง คนในวงการบันเทิงตบเท้าเข้ามาร่วมรับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บิลลี่ โอแกน, ลำยอง หนองหินห่าว, ฮาน่า ทัศนาวลัย, แม็กกี้ อาภา, จั๊กบุ๋ม, ษา วรรณษา-อาท รณชัย, ติช่า The Face, นาฟ ฉัฐนันท์, เอ็มมี่ แม็กซิม และอีกมากมาย
โดย คุณนก พรทิพย์ เเก่นจันทร ได้เปิดใจว่า งานครั้งนี้เราครบรอบ 1 ทศวรรษ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ปีนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม คือ ให้ขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างจริงจัง ต่อสู้ จนประสบความสำเร็จ
ทางด้าน อาจารย์นก ลภัสรดา ซีกรี พูดเสริมว่า ปีนี้เราจัดร่วมทั้งหมด 10 ประเทศ ปีนี้รู้สึกว่าการจัดการได้รับการตอบรับที่ดีกว่าปีอื่นๆ ด้วยซ้ำ เพราะทุกคนกลับมาค้าขาย สร้างแบรนด์ดิ้งให้กับตัวเอง และเรายินดีมากสำหรับคนที่มารับรางวัลในวันนี้