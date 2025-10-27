รมว.วัฒนธรรม กำชับกรมศิลปากรเร่งบูรณะราชรถ–พระยานมาศและสร้างพระเมรุมาศ เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิง “สมเด็จพระพันปีหลวง” ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

“ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบหมายภารกิจกรมศิลปากร เดินหน้าเตรียมจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณะราชรถ–พระยานมาศ ให้สมพระเกียรติ พร้อมตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ก่อนขอฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงเริ่มงานบูรณะตามโบราณราชประเพณี
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบหมายภารกิจกรมศิลปากร ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และเข้าสังเกตการณ์การดำเนินงานสำรวจ ตรวจสอบสภาพราชรถ ราชยาน เพื่อเตรียมการอนุรักษ์ บูรณะ ซ่อมแซม และตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ โดยขั้นตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ ภัณฑารักษ์ และช่างสิบหมู่ จะร่วมกันสำรวจสภาพปัจจุบันก่อน เพื่อวางแผนงานอนุรักษ์ บูรณะ ซ่อมแซม ตลอดจนการตกแต่งให้งดงามตามแบบศิลปกรรมไทยประเพณี คาดว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถ ราชยาน คานหามทุกองค์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี โดยหลังจากวันนี้ จะได้ขอฤกษ์สำหรับวันทำพิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระเกียรติยศ เพื่อเริ่มงานบูรณะราชรถตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป