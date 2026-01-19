ร่วมสืบสานศรัทธา “งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2569” ตลอด 9 วัน 9 คืน

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมสืบสานศรัทธา งานบุญใหญ่ประจำปี “ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2569” ตลอด 9 วัน 9 คืน
จังหวัดนครพนมร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานบุญใหญ่ประจำปี งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถือเป็นงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนม พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบันให้ผู้ที่มีศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมข้าโอกาสลูกพระธาตุพนมได้มากราบไหว้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์พระธาตุพนมถือเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสานอีกหนึ่งแห่งทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดในปีนักษัตร ปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ งานนมัสการองค์พระธาตุพนมจะเริ่มด้วยพิธีอัญเชิญพระอุปคุตในวันที่ 26 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญตามคติความเชื่อของชาวอีสาน โดยมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่จากริมฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่วัดพระธาตุพนม พร้อมขบวนหมอเหยา และการประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณี และขบวนนางรำและเครื่องสักการะบูชาอันยิ่งใหญ่ ภายในงานประกอบด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การถวายผ้าห่มพระธาตุพนม พิธีแห่กองบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุทุกค่ำคืน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 9 วัน 9 คืน การประกวดวงดนตรีร่วมสมัยที่บังคับใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และการประกวดวงดนตรีสตริงสำหรับเยาวชน เพื่อเปิดเวทีแสดงความสามารถและส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 พิธีแห่พระอุปคุตกลับลงสู่สะดือแม่น้ำโขง และขบวนรำบูชาพระธาตุพนมพร้อมด้วยนางรำกว่า 1,000 คน
พิเศษในปีนี้ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงาน โดยได้จัดทำ “ผ้ายันต์ห่มพระธาตุ” จำนวน 84,000 ชิ้น มอบให้แก่ผู้ที่นำรถไปจอดในจุดจอดรถที่จังหวัดกำหนดไว้ เพื่อลดปัญหาการเรียกเก็บค่าจอดรถในอัตราสูงเกินควร ควบคู่กับการส่งเสริมการทำบุญและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการจัดงาน
นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้าย ททท.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และแผนที่เส้นทางการจราจรและที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมมอบคูปองส่วนลดนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก 23 โรงแรม ที่ร่วมโครงการ สนุกชิมกะละแมโบราณนครพนม รับฟรี คูปองส่วนลดซื้อกะละแมโบราณและของฝากเมืองนครพนม มูลค่า 100 บาท จำนวน 2,500 สิทธิ์ แจกคูปองตั้งแต่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2569 ใช้คูปองได้ตั้งแต่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ 15 ร้านค้ากะละแมและของฝากในอำเภอเมือง และ อำเภอธาตุพนม รวมถึงประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล เช่น มันแกวหรือมันเภา และผักพื้นบ้านริมโขง เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสวนดอกไม้ฤดูหนาวใกล้เคียงอำเภอธาตุพนมเชื่อมโยงเส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเส้นทางสายศรัทธาพญานาค ตามความเชื่อความศรัทธาเสริมบุญได้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ข้าโอกาสลูกพระธาตุพนม สายบุญ สายศรัทธา เดินทางมาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่พระอุปคุต ความศักดิ์สิทธิ์และสง่างามขององค์พระธาตุพนม