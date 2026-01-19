รวบแล้ว! “อ๊อด บุญมา”มือยิงนักดนตรีดังโคราช พร้อม 4 ลูกน้องร่วมแก๊ง แฉขับรถบรรทุกขวางหน้า-ปิดท้ายก่อนลั่นไกโหดเหี้ยม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจโคราชรวบแล้ว “อ๊อด บุญมา” มือปืนโหดยิงกรอกปากนักดนตรีวงดังโคราช ดับกลางถนน พร้อมลูกน้องร่วมแก๊งอีก 4 คน แฉวางแผนใช้รถบรรทุกอ้อยจอดขวางหน้าและปิดท้ายรถผู้ตาย เปิดไฟส่อง ก่อนลงมือลั่นไกสังหารอย่างโหดเหี้ยม อ้างปมเหตุขัดแย้งเรื่องรับงานเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่างๆ
ความคืบหน้าของคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกรอกปาก นายพิเชษฐ์หรือ หนุ่ม แชงขุนทด มือกลองวังดนตรีร้ายกาจแบรนด์ อ.ด่านขุนทด เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 04.00 น.ของวันที่ 18 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา บนถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ บริเวณทางแยกเข้าบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นั้น
ล่าสุด วันนี้ (19 ม.ค.69) เมื่อเวลา 10.30 น. ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สีคิ้วและชุดสืบสวนตำรวจภูธรนครราชสีมา ได้นำตัว นายนิรันดร์ หรือ อ๊อด บุญมา อายุ 41 ปี มือปืนที่ลงมือยิง นายพิเชษฐ์ หรือหนุ่ม แช่งขุนทด มือกลอง วงดนตรีร้ายกาจแบรนด์ มาสอบสวน พร้อมผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการอีก 4 คน ประกอบด้วย 1.นายชัย หรือ หว่าว เบขุนทด ทำหน้าที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อขวางรถผู้ตายด้านหน้า 2.นายธีรวัฒน์ หรือ อั้ม ปอสูงเนิน ทำหน้าที่ขับรถสิบล้อปิดท้ายรถผู้ตาย 3.นายสินชัย หรือหำ เสือประโคน ทำหน้าที่ขับรถเก๋งสีดำจอดขวางเป็นคันแรก และ 4. ผู้ต้องหาอีก 1 คน มีหน้าที่ส่องไฟให้ นายอ๊อด ลงมือยิง โดยมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีก 1 คน หลบหนี คือ นายณัฐวุฒิ หรือวี แย้มละมุน ที่นั่งไปกับรถบรรทุก 6 ล้อ
ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันวางแผนฆ่า นายพิเชษฐ์ จริงโดยมี นายนิรันดร์ หรือ อ๊อด เป็นหัวหน้า โดยใช้รถเก๋งสีดำขับ ปาดหน้าตามด้วยรถบรรทุก 6 ล้อจอดขวาง และ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อปิดท้าย แล้ว นายอ๊อด ก็ลงจากรถไปใช้อาวุธปืนลูกซองเบอร์ 11 ยิงกรอกปากผู้ตายดังกล่าว
โดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องรับงานเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่างๆ และคืนเกิดเหตุนายอ๊อด และเพื่อนมาเต้นยั่วยุ และกวนนายพิเชษฐ์ ขณะเล่นดนตรีอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทำให้นายพิเชษฐ์ กับนายอ๊อดมีปากเสียงกัน แต่มีนักดนตรีในวงมาห้ามไว้ จากนั้น นายพิเชษฐ์ ผู้ตายก็ได้ไลน์หาลูกชายแจ้งว่ามีเรื่องกับนายอ๊อด และเพื่อน ให้หาปืนให้พ่อหน่อยเพื่อเอาไว้พกติดตัวเพราะกลัวนายอ๊อดและเพื่อนจะตามหาเรื่องอีก จนในที่สุดช่วงตี 2 นายพิเชษฐ์ ก็ถูกนายอ๊อดพาลูกน้องไปยิงกรอกปากจนเสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้านดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ด้านลูกชายและญาติได้เดินทางไปรับศพนายพิเชษฐ์ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านดอนวังบัว ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด โดยจะมีพิธีพิธีรดน้ำศพเวลา 16.00 น. และสวดอภิธรรม เวลา 18.00 น.