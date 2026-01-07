บอร์ดกอน.สั่งดำเนินคดี คนจงใจใส่ดินทรายปะปนมากับรถอ้อยเข้ารง.น้ำตาล

บอร์ด กอน. เห็นชอบให้ “ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด” คนที่ “จงใจ” ใส่ดินทรายปะปนมากับลำอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ได้รับการรายงานจากเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ณ จุดเทอ้อยของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) ขณะดัมพ์เทอ้อยลงราง ตรวจพบว่ารถบรรทุกอ้อยคันหนึ่งได้บรรทุกอ้อยที่มีทรายปะปนเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ โดยเป็นความตั้งใจนำดินทรายปะปนเข้ามากับการบรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงาน ซึ่งหากดินทรายจำนวนดังกล่าวปะปนเข้าไปในระบบการหีบอ้อย จะส่งผลเสียต่อระบบการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลอย่างมหาศาล ทั้งนี้ โรงงานได้ปฏิเสธการรับอ้อยดังกล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้มีการพิจารณา กรณีการตรวจพบรถบรรทุกอ้อยที่มีการปะปนทรายมาเป็นจำนวนมากอย่างตั้งใจ และนำส่งเข้าโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (น้ำพอง) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงงานน้ำตาลดำเนินคดีความทางกฎหมายแก่ผู้ที่จงใจนำดินทรายปะปนเข้ามากับการบรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงาน รวมถึงหาแนวทางในการระงับการส่งอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าว ตลอดทั้งฤดูการผลิตปี 2568/69 และเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อระบบการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาล จึงเห็นควรให้ออกเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันสำหรับโรงงานน้ำตาลทั้งประเทศ ดังนี้
1. โรงงานน้ำตาลที่ตรวจสอบพบว่ามีการนำดินทรายปะปนเข้ามากับการบรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงาน โดยความจงใจและมีเจตนาอันคาดหวังผลจากการกระทำได้ ให้โรงงานน้ำตาลแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ที่นำส่งอ้อยดังกล่าว ในข้อหาฉ้อโกง และข้อหาอื่น ๆ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของการกระทำความผิด และให้ดำเนินการจนคดีถึงที่สุด
2. เพื่อป้องกันไม่ให้นำส่งอ้อยที่มีดินทรายปะปนเข้ามากับการบรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลดังกล่าวไปนำส่งในโรงงานน้ำตาลอื่น ให้โรงงานน้ำตาลที่เกิดเหตุแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ และข้อมูลของผู้นำส่ง ไปยังโรงงานน้ำตาลอื่น ๆ ที่อยู่ในรัศมีรอบข้างที่สามารถบรรทุกอ้อยไปถึง เพื่อไม่ให้รับอ้อยจากรถบรรทุกทะเบียนดังกล่าว
3. ให้โรงงานน้ำตาลระงับของเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าว ตลอดทั้งฤดูการผลิต 2568/69 และตรวจสอบไปจนถึงแหล่งที่มาของอ้อย เพื่อตรวจหาเจตนาของผู้ที่ดำเนินการ ทั้งในระดับเจ้าของสัญญาส่งอ้อย เจ้าของผลผลิตอ้อย เจ้าของลานรับซื้ออ้อย (กรณีเป็นอ้อยจากลานรับซื้ออ้อย) และคนขับรถที่มีส่วนรู้เห็น พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
“นอกจากนี้ บอร์ด กอน. ยังเห็นชอบให้แจ้งเวียนไปยังโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังสถาบันชาวไร่อ้อย ให้กำกับดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิกสถาบัน มิให้กระทำการอันเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย”