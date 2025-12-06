“ธนกร”ปลื้มรง.น้ำตาล-ชาวไร่ส่งอ้อยสดเข้าหีบ 100%

"ธนกร" ชมโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยร่วมใจตัดอ้อยสดเข้าหีบ100% ไร้เผา ช่วยให้อากาศสะอาดตลอดปีใหม่ถึงวันเด็ก เป็นนิมิตหมายที่ดี ก้าวสู่อุตฯน้ำตาลไทยสีเขียว
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากข้อมูลรายงานสถานการณ์การรับอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดเป็นอ้อยสด 100% ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มหีบอ้อย ในฤดูการผลิตปี 2568/69 และยังได้ร่วมกันสร้าง “อากาศดี เศรษฐกิจดี” อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยเติบโตคู่ชุมชนโดยไม่ทำร้ายสังคม ซึ่งเป็นไปตาม “มาตรการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2568/69” ที่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด กอน. เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบตั้งแต่เริ่มต้นหีบอ้อยจนถึงวันเด็ก (วันที่ 10 มกราคม 2569) เพื่อรักษาอากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
มติที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เห็นชอบกำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2568/69 ของ 58 โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามร้อยละการรับอ้อยเผาเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2567/68 ยึดหลัก ‘เผาน้อย เปิดก่อน’ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามร้อยละการรับอ้อยเผาเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2567/68 โดยกลุ่มที่ 1 - 4 เปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 1 วันที่ 6 วันที่ 8 และวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ
ทั้งนี้ โรงงานกลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (กาญจนบุรี) 2) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 3) บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด 4) บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด 5) บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 6) บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 7) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) 8) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด และ 9) บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
“ขอเป็นตัวแทนภาคประชาชน ขอชื่นชมและขอบคุณโรงงานในกลุ่มที่ 1 รวมไปถึงชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดเข้าหีบ พวกท่านถือเป็นต้นแบบของความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำอ้อยสด เห็นได้จากตัวเลขอ้อยสดเข้าหีบ 100% ผมเชื่อมั่นว่าจะความมุ่งมั่นตั้งใจนี้จะส่งต่อให้กับโรงงานน้ำตาลในกลุ่มที่เหลือรวม 49 โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยรายอื่น ๆ ให้ภาพรวมของอ้อยสดในฤดูการผลิตนี้สูงที่ 90% และจะทำให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ออกไปสู่สายตาสาธารณชนเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมอื่น และพืชเศรษฐกิจอื่นในการลดการเผา เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับชุมชนใกล้เคียง”