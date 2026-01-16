“ร.อ.ธรรมนัส” รับหนังสือชาวไร่อ้อยโคราช สั่งเร่งหามาตรการช่วยเหลือด่วน หลังราคาอ้อยตกต่ำ ต้นทุนพุ่ง

วันนี้(16 ม.ค.)นาย มารุต ชุ่มขุนทด ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 15 ได้นำกลุ่มผู้นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบและยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเร่งด่วน หลังประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าเชื้อเพลิง และค่าขนส่ง ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากอยู่ในภาวะขาดทุน ขาดสภาพคล่อง และเสี่ยงต่อการเลิกอาชีพในอนาคตอันใกล้
นายมารุต ระบุว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด เทพารักษ์ พระทองคำ และพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นกำลังหลักของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หากปล่อยให้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำยืดเยื้อ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ นายมารุต พร้อมกลุ่มผู้นำเกษตรกร ได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการพยุงราคาอ้อย การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และแนวทางสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่ต้องวางระบบในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส ได้รับฟังข้อเรียกร้องของเกษตรกร พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจะผลักดันมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ