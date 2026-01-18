ตร.เร่งล่ามือปืนโหด! ยิงกรอกปากหัวหน้าวงดนตรีชื่อดังเมืองโคราช ดับกลางถนน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คนร้ายยิงกรอกปากหัวหน้าวงดนตรีชื่อดังเมืองโคราชดับกลางถนน ตร.เร่งติดตามจับกุมตัวมือปืนให้ได้โดยเร็ว ชี้เป็นคดีสะเทือนขวัญคนร้ายก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมาย ตั้ง 2 ปมสังหารเหตุขัดแย้งในการประกอบอาชีพและขัดแย้งซึ่งหน้า เชื่อก่อเหตุมากกกว่า 1 คนและรู้จักกับผู้ตาย ล่าสุดนำตัว2 ชายหญิงมาสอบเครียด
วันนี้( 18 ม.ค.69) เมื่อเวลา 04.47 น. กู้ภัยฮุก 31 ปริสุทโธ จุดอำเภอด่านขุนทดและตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันตายกลางถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ แยกทางเข้าบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุ พบศพ นายพิเชษฐ์ แชงขุนทด อายุ 47 ปี เป็นหัวหน้าวงดนตรี “ร้ายกาจแบนด์”ตำแหน่งมือกลอง ซึ่งเป็นวงดนตรีชื่อดังประจำอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สภาพศพสวมกางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดสีดำนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนที่บริเวณปากทะลุท้ายทอยมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเบอร์ 12 เลือดไหลนองพื้น ข้างศพพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 ตกอยู่ 2 ปลอก และใกล้กับศพพบรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ แค็ป สีดำรุ่นไทตัน หมายเลขทะเบียน ผท-3587 นครราชสีมา จอดอยู่ริมถนนติดเครื่องยนต์และเปิดไฟกระพริบเอาไว้ภายในรถพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายวางอยู่เบาะข้างคนขับ และด้านหลังรถมีอุปกรณ์เล่นดนตรีอยู่ 3-4 ชิ้น
จากการสอบสวนนางนุชรี บนขุนทด อายุ 37 ปี ภรรยาของผู้ตาย อยู่บ้านโนนสง่า ต.พันชนะ ที่รุดมาดูศพสามีให้การกับตำรวจเบื้องต้นว่า ปกติสามีจะออกไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารหลายแห่งในตัวอำเภอด่านขุนทดตั้งแต่หัวค่ำจะกลับถึงบ้านประมาณ ตี 2 ถึงตี 3 ของทุกวัน แต่วันเกิดเหตุจนตี 4 แล้วก็ยังไม่เห็นสามีกลับมาบ้านโทรตามก็ไม่รับสาย จนมีญาติโทรศัพท์มาแจ้งว่าสามีถูกยิงตายจึงรีบรุดมาดูที่เกิดเหตุ ที่ผ่านมาสามีจะเล่าให้ฟังว่ามีเหตุขัดแย้งกับวงดนตรีอีกวงสาเหตุเกิดจากสามีถูกกล่าวหาว่าไปแย่งงานเขา ส่วนความขัดแย้งเรื่องอื่นๆสามีไม่เคยเล่า
ในเวลาต่อมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาค 3 ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานต่างๆและหาร่องรอยลายนิ้วมือเพื่อประกอบสำนวนคดี
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.พัฒนากร สูงนารถ ผกก.สภ.ด่านขุนทด ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งสืบสวนหาข่าวและเบาะแสของคนร้ายเพื่อติดตามจับกุมตัวมือปืนให้ได้โดยเร็วเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญคนร้ายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้งนี้ตำรวจได้ตั้งประเด็นความขัดแย้งในการประกอบอาชีพและความขัดแย้งซึ่งหน้า โดยตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า 1 คน และน่าจะรู้จักกับผู้ตาย เนื่องจากรถผู้ตายหลบเข้าไปจอดที่ไหล่ทางและติดเครื่องยนต์และเปิดไฟกระพริบส่งสัญญาณจราจรเอาไว้ คนร้ายน่าจะลงจากรถมาพูดคุยตกลงอะไรกับนายพิเชษฐ์ บางอย่างแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่ทำให้ผู้ตายพยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกกลุ่มคนร้ายวิ่งตามทันและยิงกรอกปากทะลุท้ายทอยเสียชีวิติอย่างอุกอาจกลางถนนดังกล่าว
ล่าสุดเวลา 08.45 น. วันนี้ 18 ม.ค. ชุดสืบสวนสภ.ด่านขุนทดได้นำตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีเป็นผู้ชายกับผู้หญิง 2 คนมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดภายในห้องสืบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ