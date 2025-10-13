ตร.รวบหนุ่มทะเลาะแฟนสาว ฝ่ายหญิงหนีให้แท็กซี่ช่วย ฝายชายยังตามกระโดดขึ้นรถทุบกระจกพังยับ

หนุ่มหัวร้อนทะเลาะกับแฟน ฝ่ายหญิงวิ่งขอความช่วยเหลือแท็กซี่พาหนี ยังตามมากระทืบกระจกรถแท็กซี่แตกละเอียด ก่อนถูกตำรวจรวบตัวส่งดำเนินคดี
จากกรณีอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิประบุข้อความว่า สมาชิกส่งมาให้ตรวจสอบ..เกิดอะไรขึ้น ที่ไหนเมื่อไหร่ -เคสนี้ ตามไปช่วยควบคุมตัว นำ ว25 ดำเนินคดีที่ สน.ครับ ทะเลาะกับแฟน พี่คนขับแท็กซี่มาช่วยผู้หญิง -จนท. อยู่ระหว่างเดินทางมาเข้าเวร แล้วมีประชน เรียกให้ช่วย ไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่แค่แต่งกายคล้าย ขอบคุณคลิป พรพิภพ “
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่อู่แท็กซี่แห่งหนึ่งภายในซอยบางศรีเมือง 53 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอู่แท็กซี่ที่นายโรจน์ โชเฟอร์แท็กซี่ได้เช่ารถคันดังกล่าวขับส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน
จากการสอบถามนางสาว บุญนิสา กลำเงิน อายุ 46 ปี เจ้าของอู่แท๊กซี่นครเซอร์วิส กล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 เวลาประมาณ 13.00 น.โชเฟอร์แท็กซี่ชื่อโรจน์ เช่ารถแท็กซี่ของตนขับไปจอดรถรอลูกค้าอยู่แถวปิ่นเกล้า มีผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันไม่ทราบว่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า ผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้ายร่างกาย มาขอความช่วยเหลือ ทางโชเฟอร์แท็กซี่เห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยพาผู้หญิงผู้หญิงขึ้นรถเพื่อจะให้ออกไปจากที่เกิดเหตุ
ในระหว่างขับรถออกมาช้าๆปรากฏว่าผู้ชายไม่พอใจ กระโดดขึ้นบนหน้ารถแท็กซี่ ใช้เท้ากระทืบกระจกหลายครั้งจนกระจกหน้ารถแตกละเอียด ทั้งบานฝากระโปรงรถยุบ หลังเกิดเหตุการณ์โชเฟอร์ได้แจ้งพาผู้หญิงไปแจ้งความที่ สน.บางยี่ขัน ส่วนผู้ชายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเมืองดีช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ เท่าที่ทราบทางผู้หญิงได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชาย ส่วนรถของตนที่เสียหายได้ให้ทางผู้ก่อเหตุ รับผิดชอบความเสียหาย 6,500 บาท ให้ทางผู้ก่อเหตุชดใช้ ตอนนี้ติดต่อนายโรจน์ไม่ได้คาดว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์หมด นายโรจน์เป็นคนอัธยาศัยดี ตนรู้สึกดีที่โชเฟอร์แท็กซี่เห็นอะไรไม่ถูกต้องแล้วเข้าไปช่วยเหลือ มีคนดีแบบนี้เหมือนเป็นการช่วยเหลือสังคม