ไฟไหม้เรือท่าวัดราชสิงขร ล่าสุด ควบคุมเพลิงได้แล้ว

ไฟไหม้เรือโดยสารกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าเรือวัดราชสิงขร เจริญกรุง วอด 2 ลำ โชคดีไร้เจ็บ-ตาย
วันนี้ (14 ก.ย.) เมื่อวันที่ 18.40 น.ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากแอปพลิเคชั่นไลน์ ว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือ บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นที่เกิดเหตุอยู่บริเวณกลางในแม่น้ำเจ้าพระยา พบเรือจำนวน 2 ลำ ลักษณะเป็นเรือโดยสาร มีแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า นอกจากนี้บริเวณที่จอดเทียบท่าเรือวัดสิงขร มีเรือโดยสาร อีกจำนวน 1 ลำถูกเพลิงไหม้แต่ควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบไม่พบผู้ติดค้างและผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำจึงระดมฉีดน้ำ จนสามารถควบคุมเพลิงดังกล่าวไว้ได้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม และสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
