ชื่นชม! โชเฟอร์เเท็กซี่พลเมืองดี เก็บเเหวนเพชร 2 วง มูลค่า 1.5 ล้าน ส่งคืนเจ้าของ

โชเฟอร์เเท็กซี่พลเมืองดี เก็บเเหวนเพชร 2 วง มูลค่า 1.5 ล้าน ประสาน สวพ.FM91 ส่งคืน เจ้าของใจฟู ไม่คิดว่าจะได้คืน
วันนี้ (7 ส.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 น.ส.ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์จำกัด ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นายสกล ถาวรกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุ สวพ.FM91 พร้อมด้วยน.ส.จิตต์ผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์ สวพ.FM91 ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบแหวนเพชร 2 วง มูลค่า 1.5 ล้านบาท ส่งคืนเจ้าของ
สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2568 คุณก้อง โทรมาที่ สวพ.FM91 เพื่อเเจ้งเเทนน้องสาว ว่า ให้ช่วยประกาศตามหาแหวนเพชร 2 วง มูลค่า 1.5 ล้านบาท ที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ สีชมพู เมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม เวลาประมาณตี 1 ทะเบียนตรวจสอบกับทางรพ. ทราบเป็นรถทะเบียน ทอ-315 กทม. โดยก่อนเกิดเหตุคืนนั้น น้องสาวประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่มือ คุณหมอโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง) ให้ถอดแหวนก่อนทำแผล จึงถอดแหวนใส่เอาไว้ในซองพลาสติกซิปล็อกใส หลังทำแผลเสร็จเรียบร้อย ได้เรียกแท็กซี่คันดังกล่าว จากโรงพยาบาล ไปลงที่ซอยเจริญกรุง 34/1 แล้วก็ลืมสิ่งของไว้ เเละตรวจสอบข้อมูลจากสลิปการโอนเงิน ทราบชื่อ นายสมหมาย วรโชติ หลังจาก ที่ สวพ.FM91 ประชาสัมพันธ์ออกอากาศไป ประมาณ 5 นาที แท็กซี่ ที่เก็บแหวนได้ โทรกลับมาทันที เนื่องจากเพื่อน โทรมาบอกว่าฟังสวพ.FM91 อยู่พอดี มีการประกาศตามหาคุณสมหมายว่า มีคนลืมของไว้บนรถ ให้ติดต่อกลับสวพ.FM91 ด่วน
ทางนายสมหมาย วรโชติ จึงโทรติดต่อเข้ามาที่สวพ.FM91 แจ้งข้อมูลตรงกันว่า เก็บแหวนได้ 2 วง รับมาจากโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง) ไปลงที่ซอยเจริญกรุง 34/1 เวลา 01.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2568
นายสมหมาย เปิดเผยว่า หลังส่งผู้โดยสารคนนี้ ก็รับผู้โดยสารคนต่อไป เค้าขึ้นมาบนรถแล้วเห็นมีของตกอยู่ จึงเก็บขึ้นมาให้ เป็นซองพลาสติก ข้างในมีเเหวน 2 วง พอรับมาก็สงสัยอยู่ว่าเป็นเเหวนอะไร นึกว่าเป็นเหมือนแหวนของเล่น หรือเเหวนที่ขายตามตลาดนัด คิดว่าถ้าเป็นของมีค่า ยังไงเจ้าของก็น่าจะติดต่อกลับมา เพราะมีชื่อ-สกุล ในสลิปโอนเงินค่าโดยสาร ก็เลยเก็บไว้ก่อน เเละพอดี มีเพื่อนโทรมาบอก ว่า สวพ.FM91 ประกาศว่า ตามหานายสมหมาย มีคนลืมของไว้ในรถ ให้ติดต่อกลับ จึงรีบโทรกลับทันที
"พอรู้ว่าเป็นเเหวนมีค่า ก็ตกใจ ถ้าเกิดทำหายไปจะทำยังไง ไม่คิดจะเก็บไว้เองเลย ดีใจที่ได้ส่งคืนเจ้าของ เพราะก่อนหน้านี้ เคยเก็บโทรศัพท์มือถือได้ ก็นำมาส่งคืน ที่ สวพ.FM91 ฝากบอกเพื่อนแท็กซี่ว่า ถ้าเก็บของได้ ผู้โดยสารทำของหาย ก็คิดถึง สวพ.FM91 โทรฟรี 1644"
ด้านนายเศวต ใบยา กล่าวว่า วันนี้เป็นตัวเเทนมารับแหวนคืน เพราะเจ้าของต้องเดินทางไปทำแผลที่โรงพยาบาล ซึ่งของที่ลืมไว้เป็นของที่มีมูลค่าทางใจมากด้วย จะมีทั้งแหวนเพชร และแหวนมรกตล้อมเพชร มูโซ่ โคลัมเบีย น้ำหนักมรกต 3.88 กะรัต รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท และสร้อยข้อมือหยก โดยหลังจากทราบว่ามีแท็กซี่ เก็บได้ และประสานส่งคืนผ่านสวพ.FM91 ทางเจ้าของฝากขอบคุณมากๆ รู้สึกดีใจ ใจฟูมาก ไม่คิดว่าจะได้คืน
ทั้งนี้ ทางเจ้าของแหวน ได้มอบสินน้ำใจ ให้โชเฟอร์แท็กซี่ เพื่อเป็นการขอบคุณด้วย