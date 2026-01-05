ผวาปืนล้นเมือง! วอนเร่งแก้ พ.ร.บ.อาวุธปืน 2490 หลังพบปืนเถื่อนทะลุ 4 ล้านกระบอก

กาญจนบุรี - |กาญจนบุรีขยับเข้มคุมปืน หลังสถิติคดีฆ่าพุ่ง พบปืนมีทะเบียนถูกใช้ผิดมือเพียบ ขณะที่ข้อมูลชี้คนไทยครอบครองปืนรวมกว่า 10 ล้านกระบอก ชี้กฎหมายเก่าใช้มากว่า 79 ปี ไม่ทันยุค วอนผู้มีอำนาจเร่งแก้ไข ลดความรุนแรงต้นเหตุ
กาญจนบุรี – เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในหนังสือที่ กจ 0018.1/22972 ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กำชับแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การควบคุม ตรวจตรา และการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เพื่อให้เป็นไปอย่างรัดกุม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
คำสั่งดังกล่าวให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดทั้ง 21 แห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบผู้ได้รับอนุญาตมีพฤติการณ์เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชน ให้รายงานนายทะเบียนท้องที่ เพื่อพิจารณาเรียกตัวทำทัณฑ์บน หรือเพิกถอนใบอนุญาต ป.4 ทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถิติคดีฆ่าผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2566–2568) พบมีผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย ในจำนวนนี้ใช้อาวุธปืนมีทะเบียน 21 ราย และปืนเถื่อน 9 ราย โดยในกลุ่มปืนมีทะเบียน พบเป็น “ปืนผิดมือ” สูงถึง 12 ราย สะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนอย่างชัดเจน
ตัวอย่างคดีสะเทือนขวัญ อาทิ กรณีอดีตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ใช้อาวุธปืนยิงแฟนเก่าและครอบครัว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2568 ในพื้นที่ อ.ไทรโยค ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าเป็นปืนผิดมือ รวมถึงกรณีบุตรชายใช้อาวุธปืนของบิดาที่มีทะเบียนถูกต้องยิงฉลองปีใหม่ และถูกจับกุมดำเนินคดี
ทั้งนี้ การใช้อาวุธปืนผิดมือในทางปฏิบัติ มีโทษปรับเพียงเล็กน้อย และยังเปิดช่องให้ทะเบียนปืนถูกนำไป “ครอบปืนเถื่อน” ได้ง่าย ทำให้คนร้ายสามารถนำปืนผิดกฎหมายกลับมาใช้ก่อเหตุซ้ำได้อีกหลายคดี
ด้านข้อมูลเชิงสถิติระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายกว่า 6 ล้านกระบอก และปืนเถื่อนกว่า 4 ล้านกระบอก เฉลี่ยประชากร 6 คน มีปืน 1 กระบอก ส่งผลให้เกิดคดีฆ่าผู้อื่นปีละกว่า 2,000 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ.2490 ถูกใช้มานานกว่า 79 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเร่งแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย เพื่ออุดช่องโหว่ ลดการเข้าถึงอาวุธปืน และลดคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดกาญจนบุรีถูกมองว่าอาจเป็นจังหวัดนำร่องในการเข้มงวดควบคุมอาวุธปืน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว