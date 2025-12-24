กองปราบปลอมโพรไฟล์เป็นสาวสวย-ขอทาน ตลบหลังจับพ่อค้ายายิงเมียรักดับ แค้นนำเงินปั่นสล็อตจนเกลี้ยง

กองปราบปลอมโพรไฟล์เป็นหญิงสาวชวนเข้าม่านรูด ปิดคดีพ่อค้ายานรกหนองบัวลำภู หนีคดียิงแสกหน้าเมียรักดับอนาถ แค้นนำเงินขายยาไปเล่นพนันออนไลน์จนเกลี้ยง
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. พ.ต.ท.วีรพงค์ สีลินลี สว.กก.5 บก.ป.และ ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา รอง สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสุริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาว จ.หนองบัวลำภู ตามหมายจับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 85/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค.67 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่น ,มีอาวุธ เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือชุมชน” ได้บริเวณสะพานลอย ริมถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2567นายสุริยา ผู้ต้องหา ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นเอเย่นต์จำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ อ.นากลางจ.หนองบัวลำภู ก่อเหตุใช้ปืนยิงเข้าศีรษะน.ส.ลัดดาวัลย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ภรรยา ที่มีบุตรด้วยกัน 3 คน จนเสียชีวิตคาบ้านพักในพื้นที่ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ก่อนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า WR 155 สีเขียว-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมอาวุธปืนที่ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่ ส่วนปมสังหารทราบว่าผู้ต้องหาโกรธแค้นที่ภรรยานำเงินที่ตนเองขายยาบ้าแล้วฝากไว้ให้ภรรยาเก็บไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดไปหลายแสนบาท
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ ด้วยพฤติกรรมอุกอาจก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขึ้นบัญชีประกาศสืบจับประจำปี พ.ศ.2568 ลำดับที่ 93
หลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีไปทำงานตามจังหวัดต่าง ๆ โดยอำพรางตัวไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อใครในครอบครัวเลย ทำให้ยากแก่การติดตามจับกุมตัว จากนั้นร.ต.อ.นิติธรได้ปลอมโพรไฟล์เป็นสาวสวยหน้าตาดี เข้าไปส่องดูโพรไฟล์ของกลุ่มเพื่อนสนิทของผู้ต้องหา ทางแอปพลิเคชัน Tiktok กระทั่งพบบัญชีต้องสงสัย จึงแชตตีสนิททำนองชู้สาวและทราบว่าผู้ต้องหามากบดานใน กทม. ก่อนนัดพบกันที่โรงแรมม่านรูดย่านประเวศ
ระหว่างนั้น ร.ต.อ.นิติธร ได้ปลอมตัวเป็นขอทานอยู่บนสะพานลอยใกล้โรงแรมที่นัดหมายเมื่อถึงเวลานัดหมายพบผู้ต้องหาเดินมาบริเวณสะพานลอย ริมถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ที่ ร.ต.อ.นิติธร นั่งขอทานอยู่จึงแสดงตัวจับกุมได้ดังกล่าวจากการตรวจค้นในกระเป๋าพบยาไวอาก้า,ถุงยางอนามัยและกุญแจห้องโรงแรมม่านรูด ระหว่างที่ถูกจับกุมผู้ต้องหาได้กล่าวว่า "อุตส่าห์หนีมาตั้งนาน ไม่น่ามาถูกจับเพราะผู้หญิงเลย "
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าว และขอให้การในชั้นศาล จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับ ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา รอง สว.กก.5 บก.ป.ก่อนหน้านี้เคยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาปลอมตัวเป็นเด็กวัดแฝงเข้าไปหาข่าวในวัดไร่ขิงนานหลายเดือน จนสามารถปิดคดี "ทิดแย้ม" อดีตเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านไปเล่นพนันออนไลน์และปรนเปรอสีกาคนสนิทจนได้รับฉายาว่า "มือปราบทิดแย้ม"