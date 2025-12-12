บุกทลายรังแก๊งสแกมเมอร์จีน หลบหนีจากเมียนมาเข้าไทย ซุกในโรงแรมม่านรูดกลางกรุง

เจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน 14 ราย หลบหนีจากเมียนมาลักลอบเข้าไทย ซุกซ่อนโรงแรมม่านรูด ย่านสะพานสูง
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 ว่าที่ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 พ.ต.ท.พรชัย สุขเจริญ รอง ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 พ.ต.ท.สุธีรฐ์ ธีระสวัสดิ์ รอง ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 เข้าจับกุมชาวจีน 14 ราย
สืบเนื่องจากการสืบสวนทราบว่า จะมีกลุ่มคนต่างด้าวชาวจีนที่กระทำผิดจากต่างประเทศลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซ่อนตัวปิดบังอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่อยู่ภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง ย่านสะพานสูง พล.ต.ต.ประสาธน์จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 เข้าตรวจสอบ ก่อนวางกำลังซุ่มสังเกตุการณ์โดยรอบ
จนกระทั่งพบกลุ่มชาวจีนนับ 10 ราย เดินเข้าออกโรงแรมม่านรูดดังกล่าว ลักษณะท่าทางระมัดระวังมีพิรุธอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจู่โจมเข้าตรวจสอบกลุ่มชาวจีน โดยผลการตรวจสอบพบชายสัญชาติจีน จำนวน 14 ราย พักอาศัยรวมกันห้องละประมาณ 3-4 คนต่อห้อง
เมื่อตรวจสอบสอบเอกสารหนังสือเดินทางพบว่ากลุ่มชายชาวจีนทั้ง 14 รายนั้น มีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดแล้ว 3 ราย อีก 4 ราย ไม่มีตราประทับขาเข้ามาในราชอาณาจักร และอีก 7 ราย ไม่มีหนังสือเดินทาง
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับว่า ลักลอบเดินทางเข้าในประเทศไทย ผ่านทาง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากหลบหนีการปราบปรามแก๊งค์สแกมเมอร์อย่างรุนแรงของทางการเมียนมา จึงได้หลบหนีเข้ายังประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวไปประเทศที่ 3
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งสิทธิและข้อกล่าวหา เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด เป็นคนต่างด้าวเดินทางและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตตามกฎหมาย จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 14 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางชัน ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป