ผงะพบศพหญิงวัย 51 เสียชีวิตในโบราณสถานอยุธยา พบจดหมายสั่งเสีย–มีดคัตเตอร์ คาดตั้งใจทำร้ายตนเอง

พระนครศรีอยุธยา – คนงานดูแลโบราณสถานผงะ พบศพหญิงวันกลางคน นอนเสียชีวิตภายในโบราณสถานพื้นที่ ต.บ้านป้อม อยุธยา ตรวจพบมีบาดแผลถูกของมีคมที่แขนซ้าย พร้อมจดหมายสั่งเสียให้ญาตินำทรัพย์สินไปขายใช้หนี้ เบื้องต้นเชื่อเป็นการตั้งใจทำร้ายตนเอง
วันนี้ (19 ม.ค.) พ.ต.ต.ลภัสกฤตา ธาระเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุพบหญิงเสียชีวิตภายในโบราณสถาน หมู่ 9 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา ทราบ ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพหญิงนอนพิงกำแพงโบราณสถาน สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดำ มีผ้าพันคอสีเทาลายหัวใจ สวมแว่นตา บริเวณแขนซ้ายพบบาดแผลถูกของมีคม มีเลือดไหลจำนวนมาก ตรวจสอบกระเป๋าสะพบบัตรประชาชนระบุชื่อ นางสาวกัญญณัช สุทธิเสน อายุ 51 ปี ชาว ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังพบบัตรอุทิศร่างกาย มีดคัตเตอร์ ยาประจำตัว ตั๋วเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ลงวันที่ 18 มกราคม และจดหมายเขียนด้วยลายมือ สั่งเสียให้ญาตินำจักรเย็บผ้าหลายตัวไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ญาติผู้ติดต่อ
นายอุรกฤษฎ์ มีชูสิน เจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถาน ให้การว่า ตนเข้าเวรตั้งแต่ช่วงกลางคืน และได้ตรวจตราพื้นที่ราวเที่ยงคืนไม่พบสิ่งผิดปกติ ก่อนจะมาตรวจสอบอีกครั้งเวลาประมาณ 06.00 น. พบหญิงนอนพิงกำแพงในลักษณะเสียชีวิตแล้ว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ต่อมาพนักงานสอบสวนติดต่อญาติซึ่งเป็นหลานสาว ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไต ประกอบอาชีพเปิดร้านเย็บผ้าในพื้นที่ย่านมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เคยโทรศัพท์มาระบายปัญหาเรื่องหนี้สิน และบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า หากเกิดเหตุใด ๆ ให้ญาตินำจักรเย็บผ้าไปขายใช้หนี้ อีกทั้งเคยแจ้งว่าจะเดินทางมาไหว้พระและท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านแพทย์เวรชันสูตรเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตมีการใช้อุปกรณ์รัดแขนซ้ายก่อนใช้มีดคัตเตอร์กรีดบริเวณเส้นเลือด ในจุดใกล้เคียงตำแหน่งที่ใช้รักษาโรคไต ทำให้เสียเลือดมาก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7–8 ชั่วโมง
เบื้องต้นตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตเข้าพื้นที่ ก่อนมอบร่างให้มูลนิธิร่วมกตัญญู นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี ชันสูตรอย่างละเอียด ก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป