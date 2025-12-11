ตร.อยุธยา ปิดคดีใน 24 ชม. รวบวินหื่นลวงด.ญ. 8 ขวบ ไปก่ออนาจาร สารภาพสิ้นทุกข้อหา

พระนครศรีอยุธยา - ชุดสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา เร่งติดตามตัววิน จักรยานยนต์วัย 42 ปี หลังก่อเหตุลวงเด็กหญิง 8 ขวบออกนอกเส้นทางไปอนาจารในพื้นที่อ่างทอง ก่อนหนีไปซ่อนวัดชัยนาท ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงตามรวบผู้ต้องหาได้ทันควัน ผกก.เตือนผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันเหยื่อรายใหม่
วันนี้ ( 11 ธ.ค.) ที่ห้องสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธรรศ รัฐปัตย์ รอง ผกก.สืบสวน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้ควบคุมตัว นาย พงศธร สันติวงศ์ อยู่ ที่ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เข้าทำการสอบสวน
ทั้งนี้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.00 น. มารดาของผู้เสียหายได้ว่าจ้างชาย ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นวินจักรยานยนต์ให้พาบุตรสาว อายุ 8 ปี ไปส่งที่โรงเรียน แต่ผู้ต้องหากลับพาเด็กไปยังสถานที่ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และก่อเหตุอนาจารแทน
ต่อมา พลเมืองดี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่ พบเห็นความผิดปกติ จึงเข้าช่วยเหลือเด็กและพาส่งให้ญาติ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่พบให้ทราบ ขณะที่ผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากพื้นที่ทันที
หลังจากผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความ จึงมีการรายงานเหตุให้ทราบ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งการทันที ให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางและกล้องวงจรปิด จนสามารถระบุตัว นาย พงศธร สันติวงศ์ ผู้ต้องหาและออกหมายจับ ก่อนติดตามไปพบว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งใน จังหวัดชัยนาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำหมายจับจากศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดและพาเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ไปจากผู้ปกครองโดยไม่มีเหตุอันสมควร
พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา ระบุว่าคดีนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน จึงเร่งรัดสั่งการให้ พ.ต.ท.ธรรศ รัฐปัตย์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีและก็ทราบชื่อของคนร้ายจึงออกหมายจับ และ ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามจนทราบว่านาย พงศธร หรือ กลาง ได้หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่บริเวณภายในวัดแห่งหนึ่ง ในตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ในช่วงเช้ามืดวันนี้ จึงนำกำลัง ตำรวจพร้อมหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัวนายพงศธร ซึ่งมีลักษณะตรงกับภาพถ่ายทะเบียนราษฎร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสอบถามแสดงหมายจับ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งต้องหา “ กระทำความผิดฐานกระทำชำเราแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม กระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม พาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปเพื่ออนาจารโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร ”
พร้อมทั้งอ่านข้อความในหมายจับดังกล่าวให้นายพงศธรผู้ก่อเหตุฟัง โดยนายพงศธรทราบและเข้าใจข้อความในหมายจับและยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันตามหมายจับนี้จริง และไม่เคยถูกดำเนินคดีตามหมายจับนี้มาก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับสิทธิ์ให้กับนายพงศธร ทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับเป็นอย่างดี โดยผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นคดีที่ ทางผู้บังคับบัญชาเร่งรัด เพราะเป็นคดีที่เป็นภัยต่อสังคมกับเด็กและเยาวชน ทางตนเองจึงเร่งรัดให้ ทางชุดสืบสวนของสภ.พระนครศรีอยุธยา เร่งรัดติดตามตัว คนร้ายมาดำเนินคดี โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็สามารถตามจับตัวนายพงศธร ได้ ซึ่งถ้าหากปล่อยเอาไว้ นายพงศธร อาจจะต้องไปก่อเหตุกับเด็กและเยาวชนอีก
การก่อเหตุของ นายพงศธร นั้น ทางครอบครัวของเด็กก่อนหน้าได้ว่าจ้างมอเตอร์ไซค์วินรับจ้าง มารับลูกสาวไปส่งโรงเรียน แต่วินเจ้าประจำนั้นเกิดป่วย ทางวินประจำจึงได้บอกให้ทางนายพงศธร ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน ไปรับแทนได้เพียง 3 วันก็มาก่อเหตุ ดังกล่าว ส่วนสาเหตุอ้างว่าเมา แต่จากการตรวจสอบแล้วน่าจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศจากการตรวจสอบโทรศัพท์ ก็สามารถรู้ได้
พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวฝากถึงเตือนภัย กราบเรียนขอให้ผู้ปกครองช่วยใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สำหรับตัวของน้องๆเอง เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นสิ่งที่จะติดอยู่ในความทรงจำของน้องเขาไป ความทรงจำที่เลวร้ายกว่าจะลบเลือนออกไปได้ ก็ใคร่ขอ ให้ผู้ปกครองช่วยใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับลูกหลาน พยายามดู อย่าไว้ใจใคร ยุคนี้ค่อนข้างที่จะไว้ใจใครยาก ซึ่งหากมีการเกิดเหตุก็ขอให้รีบแจ้ง พวกผมตำรวจพระนครศรีอยุธยา พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนกว่าจะติดตามคนร้ายได้
หลังจากคุมตัวผู้ต้องหามาทำการสอบสวนเบื้องต้น ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป