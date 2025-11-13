ตร.ภาค 1 โชว์ผลงานรวบแก๊งสแกมเมอร์-เว็บพนัน ยึดเงิน-ทรัพย์สินกว่า 20 ล้านบาท

ผบช.ภ.1 แถลงข่าวจับกุมแก๊งสแกมเมอร์-เว็บพนันออนไลน์ ในพื้นที่ รวบได้ 7 ราย ยึดเงินสดทรัพย์สินกว่า 20 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 พ.ย. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1, พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.สส.ภ.1 , พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน รอง ผบก.สส.ภ.1 , พ.ต.อ.วิทิต จันทร์เอี่ยม รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.วิศิษฏ์ มะอักษร รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.นภธร วาชัยยุง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 พร้อมกำลัง ข้าราชการตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับสแกมเมอร์ ได้จำนวน 7 คอกม้า ตรวจยึดเงินสดของกลาง จำนวน 5,580,300 บาท และคืนเงินผู้เสียหายไป จำนวน 8 ราย เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 กล่าวเปิดเผยว่า การจับกุมสแกมเมอร์ ได้จำนวน 7 คอกม้า ในพื้นที่ รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยแยกเป็น
1. พื้นที่ สภ.พระประแดง จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 3 คน ยึดของกลางเงินสด จำนวน 1,924,400 บาท คืนเงินผู้เสียหายได้ 2 ราย รวมจำนวน 524,400 บาท ( ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามผู้เสียหายเพื่อรับเงินคืน )
2. พื้นที่ สภ.บางศรีเมือง จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 8 คน ยึดของกลางเงินสดจำนวน 846,800 บาท คืนเงินผู้เสียหายที่แจ้งความได้ ดังนี้ พื้นที่ สภ.พนมทวน จำนวน 115,000 บาทพื้นที่ สภ.หัวหิน จำนวน 29,700 บาท, พื้นที่ สน.นิมิตใหม่ จำนวน 12,000 บาท, พื้นที่ สภ.วาปีปทุม
จำนวน 45,000 บาท
3. พื้นที่ สน.บางชัน ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 9 คน ยึดของกลางเงินสดจำนวน 687,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผู้เสียหายเพื่อรับเงินคืน)
4. พื้นที่ สภ.บางปู จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 5 คน ยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรม จำนวน 4 ชุด (อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผู้เสียหายเพื่อรับเงินคืน)
5. พื้นที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 12 คน ยึดของกลางเงินสดจำนวน 927,000 บาท คืนเงินผู้เสียหายที่แจ้งความได้ ดังนี้ พื้นที่ สภ.วังเหนือ จำนวน 169,000 บาท,
พื้นที่ สภ.บางแก้ว จำนวน 129,696บาท
6. พื้นที่ สภ.บางใหญ่ จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 4 คน ยึดของกลางเงินสดจำนวน 428,000 บาท และประสานข้อมูล WAR ROOM PCT อายัดเงินไว้อีกจำนวน 500,000 บาทเศษคืนเงินผู้เสียหายที่แจ้งความได้ ดังนี้ พื้นที่ ภ.3 และ ภ.6
7. พื้นที่ สน.บางชัน ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 8 คนยึดของกลางเงินสดจำนวน 166,000 บาท และประสานข้อมูล WAR ROOM PCT อายัดเงินไว้อีกจำนวน 101,100 บาท คืนเงินผู้เสียหายที่แจ้งความได้ ดังนี้ พื้นที่ สภ.เจาะไอร้อง จำนวน 166,000 บาท ซึ่งทั้ง 7 คดีดังกล่าวได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา โดยมีฐานความผิดแตกต่างกันตามพฤติกรรมความผิด ดังนี้ 1.) ร่วมกันเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและ มีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่และสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเป็นซ่องโจร 2.) ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
3.) เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่า จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
4.) ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้ตำรวจภูธรภาค 1 จะได้ทำการสืบสวนจับกุมและขยายผลผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ สแกมเมอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยก่อนหน้านี้ ได้ทำการจับกุม เว็บไซต์ SBOBET.LIVE และ UFACLUB1 โดยเว็บไซต์ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันได้ชักชวนและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจนนำไปสู่การตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาชาย 8 คน หญิง 2 คน รวมจำนวน 10 คน โดยมีฐานความผิด " ร่วมกันกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาต แล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันใน การเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต และร่วมกันกันฟอกเงิน" พร้อมด้วยของกลาง 1.เงินสด จำนวน 30,324,600 บาท , 2.บัตรเอทีเอ็ม (บัญชีม้า) ประมาณ 100 ใบ , 3.โทรศัพท์มือถือ 22 เครื่อง , 4 เอกสารการโอนเงินใบเสร็จค่าน้ำไฟ หลายรายการระหว่างตรวจนับและทำการตรวจยึดอายัดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยอดรวม 20 ล้านบาท นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 คน พร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คูคต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย