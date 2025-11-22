สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด

พระนครศรีอยุธยา - เหตุเศร้าชาวอยุธยา ยายวัย 73 ปี ใช้รถไฟข้ามอำเภอหอบผัก–ข้าวต้มมัดมาขายตลาดเจ้าพรหม พลัดตกจากขบวนชานเมืองก่อนถึงสถานีอยุธยาเพียง 1 กม. หลานสาวเห็นกับตา ระบุถูกลมแรงกระโชกพัดร่วงลงราง เสียชีวิตคาที่
วันที่( 22 พ.ย.) ร.ต.ท.วิทวัส อ่อนเอิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกจากรถไฟ บริเวณรางรถไฟ กม.72/16 ก่อนถึงสถานีรถไฟอยุธยา พื้นที่หมู่ 7 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา
ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อ นางสมนึก โภควัตร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสภาพนอนคว่ำอยู่กลางร่องรางรถไฟ สวมเสื้อหนาวสีดำ กางเกงวอร์มสีดำ และสวมหน้ากากอนามัย ข้างศพพบถาดสแตนเลสและข้าวต้มมัดตกกระจัดกระจาย
จากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในกระเป๋า พบโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเงินสดจำนวน 2,470 บาท เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
นางสาวบุญชื่น พงษ์ดารา อายุ 60 ปี หลานสาวของผู้ตาย เล่าว่า ทั้งคู่โดยสารรถไฟชานเมืองขบวนที่ 302 ลพบุรี ออกจากสถานีหนองวิวัฒน์ อำเภอภาชี เวลาประมาณ 05.30 น. ผู้ตายมีอาชีพเก็บผักและทำข้าวต้มมัดนำไปขายที่ตลาดเจ้าพรหมเป็นประจำทุก 2 วัน
ก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองเตรียมจะลงที่สถานีอยุธยา โดยผู้ตายลากถุงผักมายืนรอตรงประตูทางลงด้านขวาของขบวนรถ ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งและมีลมแรง ขณะขบวนเหลือระยะประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ๆ ผู้ตายถูกลมพัดเสียหลักร่วงตกลงจากขบวนรถ หลานสาวรีบหันกลับไปดูพบว่านอนนิ่งอยู่กลางราง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่บนรถไฟทันที ก่อนลงที่สถานีอยุธยาและย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว
หลานสาวกล่าวทั้งน้ำตาว่า ผู้ตายเป็นคนขยัน ทำผัก–ขนมขายไม่เคยขาด เมื่อคืนยังนั่งมัดข้าวต้มเตรียมมาขายตลาดเช้า ไม่คิดว่าจะเจอเหตุสลดเช่นนี้
ทางพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเตรียมสอบปากคำหลานสาวเพิ่มเติม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ก่อนมอบให้ครอบครัวรับไปประกอบพิธีตามศาสนา