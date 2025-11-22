xs
xsm
sm
md
lg

สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - เหตุเศร้าชาวอยุธยา ยายวัย 73 ปี ใช้รถไฟข้ามอำเภอหอบผัก–ข้าวต้มมัดมาขายตลาดเจ้าพรหม พลัดตกจากขบวนชานเมืองก่อนถึงสถานีอยุธยาเพียง 1 กม. หลานสาวเห็นกับตา ระบุถูกลมแรงกระโชกพัดร่วงลงราง เสียชีวิตคาที่

วันที่( 22 พ.ย.) ร.ต.ท.วิทวัส อ่อนเอิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกจากรถไฟ บริเวณรางรถไฟ กม.72/16 ก่อนถึงสถานีรถไฟอยุธยา พื้นที่หมู่ 7 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา

ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อ นางสมนึก โภควัตร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสภาพนอนคว่ำอยู่กลางร่องรางรถไฟ สวมเสื้อหนาวสีดำ กางเกงวอร์มสีดำ และสวมหน้ากากอนามัย ข้างศพพบถาดสแตนเลสและข้าวต้มมัดตกกระจัดกระจาย

จากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในกระเป๋า พบโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเงินสดจำนวน 2,470 บาท เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

นางสาวบุญชื่น พงษ์ดารา อายุ 60 ปี หลานสาวของผู้ตาย เล่าว่า ทั้งคู่โดยสารรถไฟชานเมืองขบวนที่ 302 ลพบุรี ออกจากสถานีหนองวิวัฒน์ อำเภอภาชี เวลาประมาณ 05.30 น. ผู้ตายมีอาชีพเก็บผักและทำข้าวต้มมัดนำไปขายที่ตลาดเจ้าพรหมเป็นประจำทุก 2 วัน

ก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองเตรียมจะลงที่สถานีอยุธยา โดยผู้ตายลากถุงผักมายืนรอตรงประตูทางลงด้านขวาของขบวนรถ ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งและมีลมแรง ขณะขบวนเหลือระยะประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ๆ ผู้ตายถูกลมพัดเสียหลักร่วงตกลงจากขบวนรถ หลานสาวรีบหันกลับไปดูพบว่านอนนิ่งอยู่กลางราง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่บนรถไฟทันที ก่อนลงที่สถานีอยุธยาและย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว

หลานสาวกล่าวทั้งน้ำตาว่า ผู้ตายเป็นคนขยัน ทำผัก–ขนมขายไม่เคยขาด เมื่อคืนยังนั่งมัดข้าวต้มเตรียมมาขายตลาดเช้า ไม่คิดว่าจะเจอเหตุสลดเช่นนี้

ทางพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเตรียมสอบปากคำหลานสาวเพิ่มเติม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ก่อนมอบให้ครอบครัวรับไปประกอบพิธีตามศาสนา










สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด
สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด
สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด
สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด
สลด! ยายวัย 73 พลัดตกจากรถไฟเสียชีวิตใกล้สถานีอยุธยา หลานเผยถูกลมแรงพัดขณะเตรียมลง ทำข้าวต้มมัดมาขายยังไม่ทันถึงตลาด
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น