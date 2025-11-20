หวิดสลด! รถเรือนจำอยุธยาเบรกกะทันหัน จยย.ตำรวจตามประกบเบรกไม่ทัน พุ่งชนท้าย เจ็บ 1 นาย

พระนครศรีอยุธยา - หวิดสลดกลางสะพานโรจนะ! รถเรือนจำเบรกกะทันหัน จยย.ตำรวจที่ตามคุ้มกันผู้ต้องขังเบรกไม่ทัน พุ่งชนท้าย เจ็บ 1 นาย โชคดีไม่มีใครสาหัส บริเวณช่วงบนสะพานนเรศวร ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนโรจนะขาเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งการเดินทางไปทำงานและส่งนักเรียน กระทั่ง ร.ต.ท.วิทวัส อ่อนเอิง พนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ตำรวจชนท้ายรถบรรทุกผู้ต้องขัง บริเวณช่วงบนสะพานนเรศวร ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังพร้อมอาสามูลนิธิพุทไธสวรรย์เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย คือ ด.ต.ชาญชัย วรรณลี อายุ 52 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและมีแผลถลอกหลายแห่ง เจ้าหน้าที่อาสาฯ รีบปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อาการปลอดภัย รู้สึกตัวดีแต่มีอาการมึนงงจากแรงกระแทก
บริเวณใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ตำรวจ ยามาฮ่า เอ็นแม็ก สีขาว ทะเบียนตราโร่ 68417 ล้มคว่ำ สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ส่วนรถบรรทุก 6 ล้อเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว-น้ำตาล ทะเบียน 34–3966 กรุงเทพมหานคร มีรอยเฉี่ยวชนที่ด้านท้าย ภายในมีผู้ต้องขังอยู่ 12 คน เจ้าหน้าที่ต้องรีบควบคุมพื้นที่เพื่อความเรียบร้อย
นายสุเมธ ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่เรือนจำและคนขับรถ ให้การว่า รถคันหน้าเบรกกะทันหัน ทำให้ตนต้องเบรกตาม ก่อนจะได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ตำรวจที่ตามประกบชนท้ายเสียงดังสนั่น จึงลงไปช่วยผู้บาดเจ็บทันที โดยปกติจะมีตำรวจประกบ 2 คันเพื่อคุ้มกันผู้ต้องขังไปศาลในช่วงเช้า
เบื้องต้นตำรวจระบุว่า บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุก่อนหน้า ทำให้การจราจรสะสม รถชะลอตัวกระทันหัน จนเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพิ่มเติม