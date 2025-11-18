รถตู้โดยสารแม่ฮ่องสอน–กรุงเทพฯ ชนท้ายพ่วง เจ็บยกคัน 7 ราย กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล

อ่างทอง - อุบัติเหตุบนถนนสายเอเชีย รถตู้โดยสารเฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุกพ่วง ผู้โดยสารเจ็บ 7 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดอ่างทองช่วยเหลือส่งรักษาด่วน ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้( 18 พ.ย.) พ.ต.ท.วชิรวิทย จันทนา สว.(สอบสวน) สภ.ไชโย ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ไชโย ว่ามีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุกพ่วง บนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพฯ กม.ที่ 63+400 หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
บริเวณจุดเกิดเหตุพบรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮร-2339 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บนถนนสายเอเชียในสภาพด้านหน้าพังยุบเข้าไปอย่างหนัก จากการสอบถามทราบว่า รถตู้คันดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ มีผู้โดยสารรวมคนขับทั้งหมด 11 คน
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม 7 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลไชโยอย่างเร่งด่วน ได้แก่ นายศราวุฒิ ศิริวาริน อายุ 41 ปี คนขับรถตู้ น.ส.อรนุช อาคมนันท์ อายุ 30 ปี นายอาทิตย์ อุสินธิ อายุ 33 ปี น.ส.สุพัตรา พรมกุล อายุ 37 ปี น.ส.จิตต์โสภิณ จันทวงศ์ อายุ 26 ปี น.ส.เปรมฤดี ศรีชาวนา อายุ 33 ปี น.ส.ประภาพรรณ กล้วยดี อายุ 31 ปี
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร พบรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อ HINO ทะเบียน 72-9164 สระบุรี ตัวพ่วงทะเบียน 72-9165 สระบุรี จอดชิดไหล่ทาง ได้รับความเสียหายบริเวณบังโคลนหลังขวาและด้านท้าย พบ นายสมพงษ์ เทียนนา อายุ 40 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของการเฉี่ยวชนครั้งนี้อย่างละเอียด เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายต่อไป