สยอง! หนุ่มเมาขับกระบะชนท้ายรถจอดเก็บขยะ อัดคนงานขาซ้ายขาดห้อย-ขาขวากระดูกโผล่

ลำปาง - เกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์สยอง..หนุ่มออกอาการเหมือนเมา ขับกระบะชนท้ายรถจอดเก็บขยะกลางเมืองลำปางอย่างแรงจนถุงลมนิรภัยแตกทั้งคู่ หน้ารถอัดร่างหนุ่มคนงานเก็บขยะวัยเบญจเพสขาซ้ายขาดห้อยติดตัว ขาขวากระดูกโผล่ บาดเจ็บสาหัสเลือดนองเต็มพื้นที่
อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ (19 พ.ย.) เมื่อรถกระบะ Toyota สีขาวพุ่งชนท้ายรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ รับจ้างเก็บขยะของเทศบาลนครลำปาง ที่จอดเก็บขยะริมถนนจามเทวี หน้าโรงเรียนบ้านปงสนุก อย่างจัง
พนักงานเก็บขยะหนุ่มวัยประมาณ 25 ปี ที่ยืนเก็บขยะบริเวณหลังรถบรรทุก ถูกชนเข้าที่ขาทั้งสองข้างจนขาซ้ายขาดห้อยติดตัว และขาขวาเกือบขาดเห็นกระดูกโผล่ บาดเจ็บสาหัสเลือดไหลเต็มพื้นถนน อาสากู้ภัยสว่างพร้อมรถกู้ชีพที่ได้รับแจ้งเหตุได้เร่งเข้าช่วยเหลือและยื้อชีวิตนำส่งโรงพยาบาลลำปางเป็นการด่วน
ขณะที่รถกระบะสีขาวคันต้นเหตุด้านหน้าพังยับเยิน ถุงลมนิรภัยแตกทั้งสองใบ คนขับเป็นชายวัยประมาณ 30 ปี อยู่ในอาการมึนเมาสุรา เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทันที
พนักงานเก็บขยะที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า ขณะกำลังทำงานอยู่ดีๆ รถกระบะได้พุ่งชนท้ายรถอย่างจัง โดนนายสู่ อายุราว 25 ปี ที่ยืนเก็บขยะอยู่ท้ายรถเต็มแรง จนขาซ้ายขาดห้อย และขาขวาเกือบขาดกระดูกโผล่ ทุกคนตกใจและรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือทันที
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่าขณะนอนอยู่บนบ้านได้ยินเสียงชนดังสนั่น จึงรีบออกมาดูถึงกับผงะเห็นพนักงานเก็บขยะนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่กับพื้นในสภาพขาขาด เลือดไหลเต็มถนน จึงโทร.แจ้งตำรวจและกู้ภัย
ด้านคนขับกระบะอ้างว่าขับรถมาจากอำเภอห้างฉัตร มุ่งหน้าไปบ้านเอื้อมในตัวเมืองลำปาง มองไม่เห็นรถบรรทุกขยะด้านหน้า จึงพุ่งชนเต็มแรง
เบื้องต้นตำรวจ สภ.เมืองลำปางควบคุมตัวคนขับกระบะตรวจแอลกอฮอล์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป